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开源办公套件LibreOffice 6.3.4发布，不再支持Windows XP

2019/12/14 7:56:14来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

Document Foundation 已发布了适用于Windows，Linux和Mac的LibreOffice的新版本，即LibreOffice 6.3.4。这是LibreOffice 6.3系列的第四个次要版本，而此次更新则主要是“针对技术爱好者和超级用户”。

事实上，LibreOffice 6.3.4在错误修复和改进方面是一个重要的版本，其包括了120多个错误修复和对文档兼容性的改进。据悉，LibreOffice 6.3.4 的稳定版本包括先前在RC1和RC2版本中引入的所有改进，包括从模板创建新文档时从所有宏中删除签名的错误修复，以及在使用DOCX文件时Writer表中的合并单元不正确格式。

同时，该版本还解决了许多崩溃问题，其中包括在重新打开的文档中剪切文本框时LibreOffice应用程序意外关闭的状况。TDF表示，它还解决了使用查找和替换功能时导致LibreOffice Calc挂起的问题。

此外，对于 Windows 用户而言，一个显着的变化就是，其需要安装Windows 7 或更高版本。也就是说，LibreOffice 6.3.4不能安装在Windows XP或Windows Vista上。

详细信息：

https://blog.documentfoundation.org/blog/2019/12/12/libreoffice-6-3-4/

下载地址：

https://www.libreoffice.org/download/download/

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关键词：LibreOffice

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