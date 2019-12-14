受经贸协议影响，苹果股价上涨3.69美元再创新高

北京时间12月14日消息，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致的消息提振了市场信心，美股星期五小幅收高；苹果股票在星期五交易中创下有史以来新高，无疑是受影响最大的公司。

中美就第一阶段经贸协议文本达成一致的消息曝光后，苹果股票在星期五交易中创下有史以来新高。常规交易中，苹果股价上涨3.69美元，涨幅为1.36%，报收于275.15美元。盘中苹果股价一度摸高275.24美元。盘后交易中，苹果股价一度上涨0.1美元，暂报275.25美元。

中美就第一阶段经贸协议文本达成一致，苹果无疑是受影响最大的公司。

在截至9月30日的第四财季，苹果大中华区营收为111亿美元，较上年同期下降2.4%；全年苹果中国市场营收下跌15.9%至437亿美元。苹果从位于中国的代工厂商进口包括iPhone、iPad和AirPods在内的大量产品。

投资公司Wedbush分析师丹·艾维斯（Dan Ives）最近数周曾多次在投资报告中分析美国对华产品新加征15%关税或中美两国达成经贸协议的影响。他在最近的一篇投资报告中估计，美国对华产品新加征15%关税将使苹果2020财年每股收益减少约50美分。

新加征关税将是笼罩在苹果和半导体股票头上的一块“挥之不去的乌云”。在2019年，苹果股价一直在稳步上涨，与上年同期相比累计增长75%。