小偷偷走Facebook未加密硬盘，内含29000名员工信息

IT之家12月14日消息 彭博社的一份报告称，今年11月17日，存储29,000名Facebook员工信息的未加密硬盘被盗。硬盘包含有关Facebook在2018年雇用的数千名美国工人的信息，包括银行帐号，员工姓名，社会保险号的后四位数，工资，奖金和股权明细，Facebook周五早上通过电子邮件将此事通知了员工。

尽管被盗的硬盘不包含任何Facebook的用户数据，但盗窃仍然引发了人们对Facebook有关个人数据的谨慎程度的质疑。盗窃发生后Facebook没有立即通知员工，而是直到将近一个月后才通知员工。内部电子邮件显示Facebook在11月20日才意识到硬盘丢失，并在11月29日确认该硬盘包含员工信息。Facebook仍在与警方合作，试图找回被盗的硬盘，并向其员工提供为期两年的身份盗窃保护服务。

一位Facebook发言人在给彭博社的一份声明中称：“我们没有发现任何滥用的迹象，盗贼并非是企图窃取员工信息。”

令人惊讶的是，Facebook存储个人信息的硬盘未加密，特别是考虑到Facebook员工居住和工作的海湾地区经常发生汽车盗窃案。Facebook发言人说，Facebook已采取“适当的纪律处分”。