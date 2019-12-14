内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Mozilla将要求所有火狐Firefox扩展开发者启用双因素认证

2019/12/14 9:28:33来源：开源中国作者：xplanet责编：嗜橙评论：

Mozilla本周宣布，所有Firefox扩展开发人员都必须为其帐户启用双因素身份验证（2FA）。

“从2020年初开始，扩展开发人员将需要在AMO（addons.mozilla.org）上启用2FA，”Mozilla扩展社区经理Caitlin Neiman在官方博客这样写道。“这是为了防止恶意攻击者控制合法的扩展及其用户。”

发生这种情况时，黑客可以使用开发人员的帐户向Firefox用户发送受感染的扩展更新。攻击者还可以使用受感染的扩展来窃取密码、身份验证/会话cookie，监视用户的浏览习惯，或将用户重定向到网络钓鱼页面或恶意软件下载站点等等。这些类型的事件通常称为供应链攻击。发生这种情况时，最终用户无法检测到扩展更新是否是恶意的，尤其是当受感染的更新来自官方Mozilla AMO——所有Firefox用户都认为是安全的来源时。

而双因素身份验证（2FA）通过在登录过程中增加其他步骤来证明用户的真实身份，能够为帐户增加一层安全保护。Mozilla决定强制扩展开发人员启用2FA，以此防止可能会发生的供应链攻击。

尽管近年来没有针对Firefox扩展的AMO帐户被劫持的案例，但有许多Chrome扩展程序被劫持的案例。Chrome扩展程序的开发人员经常受到网络钓鱼电子邮件的攻击，黑客试图通过这些电子邮件来尝试访问其Chrome网络应用商店的帐户。

通常，这类攻击主要针对Chrome扩展程序开发人员，因为Chrome浏览器的市场占有率为65%-70%。仅占10%的Firefox对攻击者的吸引力相对较小。但是，Mozilla足够警惕，采取了先发制人的行为。

Mozilla告知，用户可以按照support.mozilla.org中的说明，在新规则生效之前为自己的帐户启用双因素身份验证（2FA）。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Firefox火狐浏览器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有