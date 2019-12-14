国产统一操作系统UOS来了，关键是好不好用

最近这两个月，有关国产统一操作系统UOS的消息成为科技圈热点。在中美贸易摩擦以及美国对华为禁售打压之后，大家的居安思危思维也迅速从硬件领域扩展到软件领域，谷歌对华为中止合作，微软下架华为笔记本的事件依然让我们心有余悸。如果对方再次想借操作系统来打压，我们有没有能力拿出自己的软件进行应对呢？

众多软件从业人员和科技工作者看到了国产操作系统发展的紧迫性，必须有自己的核心科技，而操作系统和芯片同样重要。国产操作系统厂商们开始联合起来，不再各自为战，而是力往一处使，推出统一的操作系统。

UOS（unity operating system）是统一操作系统的目前代号，统一操作系统筹备组由多家国内操作系统核心企业自愿发起，成员包括中国电子集团（CEC）、武汉深之度科技有限公司、南京诚迈科技、中兴新支点。各方在2019年5月签署了《合作协议》并建立了筹备组。2019年7月，筹备组联合技术研发团队正式成立，并在武汉、南京、北京等地组织了数百人的研发团队开始研发工作。

UOS采用开源协作模式进行研发，并将支持龙芯、申威、飞腾、海思、兆芯和海光等国产处理器。我们也看到其官网提供了获取项目源码包、以及申请成为开发者的流程（https://www.chinauos.com/applyfor）。另外还留意到项目的代码托管平台是基于GitLab构建。

申请成为内测用户的过程并不复杂，大家从官网注册即可，如果是企业邮箱最好，下载之后选择自己的芯片平台进行安装，目前内测支持X86（intel/amd）、龙芯（MIPS）、ARM的芯片，安装的过程也很简单，跟装Win系统差不多，按照指引一步一步来可以了。

这款操作系统的用户界面与Windows的操作界面相似，毕竟大家习惯了，对于合作伙伴而言上手非常快。另外这款国产操作系统绝不是像一些网友说的那样「换了个马甲」，UOS的开发团队与合作伙伴一起，针对内核、BIOS固件、编译器、浏览器、图形驱动等进行了细致的深度开发，流畅度和稳定性方面已经获得测试者们的认可。

由于这个系统才刚上线，所以应用商店是空的，暴露了UOS目前尚脆弱的生态，不过可以同构对接Deepin Linux应用商店进行部分填补，加上做好开源和移植工具，应该会有支持UOS系统的应用一批批上线。

在今年10月份，UOS发布了UOS alpha测试版本，已经能兼容部分桌面平台和服务器。现在据最新消息，统一操作系统UOS与龙芯中科通过几个月的密切技术对接，已完成兼容适配龙芯桌面电脑、服务器，适用龙芯3A3000系列、龙芯3B3000系列、3A4000系列、龙芯3B4000系列。

目前从测试的反馈来看，基于64位龙芯3号CPU的龙芯中科电脑已经和微软的Windows系统一样可以办公和娱乐，可满足文字处理、上网、影音播放、三维应用的性能要求。能使用自研自产的操作系统，这个需求看起来简单，实现起来无比困难，不管怎么样，我们还是要给UOS一个机会，希望经过一段时间的发展，它能够经受住市场考验，走向广大消费者。