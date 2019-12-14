再也不想给狗狗捡屎了？无人机检测，机器人清理了解一下

在美国，超过3500万个家庭养狗，但可以肯定的说，没有任何一个家庭愿意去清理狗子们在院子里留下的烂摊子。

不要怕，现在救星来了！有公司设计了机器人Beetl，并配备了电脑视觉和前置摄像头，Beetl不仅可以能发现、检测狗子们的便便，还能进行及时的清理。

一旦Beetl发现了院子里的便便，它就会直接移动过去，用机械爪作为铲子，然后把便便装进一个密封的容器里，迅速清理现场。

在草坪周围划定界限后，Beetl四处游荡，直到它“嗅”到狗子的便便，就开始正式工作了。

不过，Beetl目前仍处于测试阶段，狗主人们还得耐心等待一段时间。

无人机也出动了

让机器清理宠物粪便似乎成为了一种新趋势。

两年前，荷兰一家初创企业宣布，他们正在使用无人机来对付每年残留在荷兰街头的2.2亿磅粪便。

这些被称为Dogdrones的无人机以探测和清理粪便为目标，实行的是团体作战的策略。

无人机上装有摄像头和热能技术，当粪便的GPS坐标传送给地面的滚动机器人后，滚动机器人就会立即前往清理粪便。

Dogdrones是Gerben Lievers和Marc Sandelowsky提出的，二人在一个企业家活动上认识，从那以后就他们就联手开始了Dogdrones的研发。

根据报道，荷兰约有150万只狗，如果按每只狗每天大便2-3次计算，那么就会留下3.5盎司的粪便。

尽管有些狗主人会清理，但大多数人都没有做到这点，使得街道被粪便污染。

Lievers说，在荷兰，每年有1亿公斤（2.2亿磅）的狗屎没有被处理掉。“尤其是春季气温上升，粪便会严重危害人们的健康。”

粪便中含有细菌、病毒、寄生虫和蠕虫，对儿童的危害尤为严重。

其实不止是儿童，Lievers说，成年人和其他狗也有危险。如果狗屎处理不当，寄生虫卵可以存活数年，感染的情况就会时常发生。

在他们讨论无人机技术以及通过无人机发展改善现实的时候，他们不可避免地谈到了狗子的粪便问题。

“我们在Facebook上有超过1.3万名粉丝，其中大部分是自己养狗的人，”Lievers说，“他们对那些不清理狗子粪便的主人感到沮丧。”

一开始其他人以为这只是开玩笑，但后来意识到可以真实解决这个问题。

尚未成功

不过，目前这项技术还存在缺陷。

一旦“嗅”到了粪便的味道，热成像将生成一张显示位置的热图，将其转换为GPS坐标，发送给待命的滚动机器人。

这个过程看上去很顺畅，但这也就意味着无人机只能在正常温度下发现粪便，也就是说从排泄粪便到检测粪便的时间是有限的。

▲无人行使用相机和热成像技术扫描环境中的粪便。

在测试过程中，研究小组还发现，无人机表现良好，不过滚动无人机还需要优化，因为在超过一定数量之后，地面机器人无法收集信息了。

同时，当前的设备还太小，无法收集大量狗粪。该公司也正在研发更大的型号，他们还在研究如何“找到回收狗粪的智能解决方案”。