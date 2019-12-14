战略与情怀冲突？消息称马蜂窝启动大比例裁员

近日，旅游平台马蜂窝被爆将启动裁员，裁员比例达40%，并从12月12日开始约谈员工，涉及全公司，交易中心是重灾区，研发居多，赔偿方案为N+2，留下的员工除搜索推荐，内容中心等核心部门外，其他均没有年终奖。

对此，13日上午，猎云网前往马蜂窝全球总部了解实际情况，具体地址是北京市朝阳区酒仙桥北路9号院恒通国际创新园C9。

猎云网在马蜂窝总部了解到，马蜂窝的办公区域分布在C7栋（主要门面）和C9栋（职能部门多一些），目前该公司在北京的员工有1400多人，各地也有站点。

对于网上传出的裁员信息，以及公司内部是否真的在裁员，猎云网问及到的马蜂窝前台、市场部、投诉部门、客户服务部的员工均表示，不知道、不太清楚或者不愿多说。

另外，猎云网也向马蜂窝前台人员提出采访公司相关负责人。但该前台员工表示，采访需要提前预约，至于什么时候能约上，就得等公司人员那边联系过来（注：截至发稿前，猎云网还未接到马蜂窝的电话）。

最后，猎云网从在马蜂窝技术部门做后端的一名员工处了解到，他们部门确实有员工被约聊，但他没有，所以具体约聊什么内容就不清楚，对于其他涉及裁员、人员结构之类的问题则不愿多聊。该员工在马蜂窝已工作近2年。

当天猎云网也电联了马蜂窝联合创始人陈罡，但电话无人接听；另外，也发短信求证裁员事宜，截至发稿前陈罡都未回复。

在处处吹着资本寒冬之风下，公司裁员、人员优化、重组架构这种事已见怪不怪。但每一次把“刀”挥向公司内部员工，必事出有因。

新老员工难融合，新领导大刀阔斧？

关于马蜂窝此次裁员，最先是其公司员工在职场实名社交平台脉脉App上传播。从被爆出的内容看，这次裁员也暴露出了马蜂窝新老员工之间疑似存在一些思想上的冲突，从而引发双方“口水战”。

以下内容从脉脉上截取，疑似马蜂窝员工发布：

“马蜂窝员工”抱怨“新人”：“带着所谓的‘有经验’来，跪舔自己的不信服的Leader（领导），向上汇报能力一流，好数据往上报，差数据各种遮掩，整个公司打着往更专业的组织架构上走，可是最后的结果是擅长的人都被撤走，让不专业的人硬干，市场的搞内容、社媒的搞视频、公关的搞运营。”

▲截图来自脉脉App

“马蜂窝员工”反驳“老员工”：“老员工靠着情怀，因为喜欢旅游爱玩当年加入马蜂窝，几年了屁业务都没做出来，没有业绩。”

▲截图来自脉脉App

每个公司都会有新老员工融合阶段，但如果结合太生硬，互相受不了，那新老员工就会有很多各种想法。

▲截图来自脉脉App

在这场新老员工冲突中，马蜂窝员工也质疑，其公司高层管理能力不到位，领导力不行。

对于马蜂窝这次裁员传言，有称是要裁掉“PHP”的员工，换成懂“Java”的。

外界还有传言，马蜂窝来了个CTO（首席技术官），是从美团转过来，裁员技术是第一步棋。

从目前传出的消息看，一些还未转正的新人已被裁掉。

▲截图来自脉脉App

另外，马蜂窝也曾被抱怨，情怀不在了，也不太支持创新；岗位不伦不类，没上升空间，方向和领导变来变去的。

战略与情怀冲突？

为什么说马蜂窝当初是有情怀的？从马蜂窝的定位看：是一个基于旅游社交和旅游大数据的新型自由行服务平台，更多是为自由行旅行者服务。另外，马蜂窝创始人陈罡和吕刚，也曾是国内最早的自助驴友。

爱旅游的文艺青年心中几乎都讲情怀。怀着情怀去打造出来的产品，会更注重用户体验和内容，特别是TO C。从产品形态看，马蜂窝曾经是有情怀的；但从商业模式看，马蜂窝似乎处于挣扎边缘。

商业模式上，马蜂窝更多是通过C端内容输出从而去挖掘更多用户需求，变现方式主要是广告收入和旅行产品的佣金。这与携程通过B端获得强大的变现能力不同。

而在互联网时代，包括在线旅游的很多行业非常看重流量和客户转化率。高流量是吸引投资人最直观的优势。

根据公开信息，去年5月，马蜂窝公布：用户月游记已达到13万，累积点评超过1.8亿，独立用户数突破1.2亿，MAU超8000万。

但去年10月份，一篇叫《估值175亿的马蜂窝竟是一座僵尸和水军构成的鬼城？》的文章将马蜂窝推至风口浪尖，直至其平台点评数据造假，充斥着水军。

马蜂窝当时的回应是，在平台UGC内容数据中，游记和攻略占比是78.91%，都是用户真实的情感和回忆，也是马蜂窝内容的真正价值；而点评内容仅占2.91%。

这次风波似乎没有影响马蜂窝的融资步伐。企查查显示，马蜂窝目前已完成6轮融资。其中，被质疑数据造假后还完成了2轮。

但资本加入，不是为了情怀来的。大量资本参与后，马蜂窝也被质疑初心变了，并传言要推动挂牌上市。

值得一提的是，自从数据造假风波后，马蜂窝似乎再没在公开渠道讲过公司运营数据。据称是存在新客难增长问题，以至于难以推动IPO。

再者，从外部环境看，原来梯队里，携程、去哪儿、飞猪保持势头，坐居在线旅游行业前三名；“新生代”里，玩转社区的小红书、玩转各种视频的字节跳动逆势来袭。马蜂窝单靠用户找内容的模式已跟不上潮流。

马蜂窝要变、在变。

马蜂窝内部今年进行了业务架构调整改革，最近也推出新战略，而这两次大动作都伴随着裁员消息传出。

今年四月，马蜂窝将业务架构调整合成新四大业务中心，分别是内容中心、交易中心、数据中心、用户增长中心。在这次架构调整中，相应的，很多部门就此解散，当时同样传出马蜂窝要大量裁员。

在12月12日，马蜂窝发布2020年“攻略+”营销战略，即依托攻略构建与产品、数据、创意、IP相结合的营销服务体系。

陈罡认为，以“服务”为核心的体验经济1.0，全面转向以“交互”为核心的体验经济2.0。基于此市场趋势，马蜂窝发布了新战略。

按照马蜂窝旅游网副总裁周默当时的意思，马蜂窝基于不同场景、不同圈层打造的内容生态，将实现用户从“找内容”到“逛内容”的行为路径转变，并借助大数据完成从“人找内容”到“内容找人”的升级。

如果说，以前的马蜂窝更讲究用户在前端的搜索体验，那接下来，马蜂窝将更重视后端，并向对用户实现更精准营销、更智能推荐的方向加快迈进。

如此，那么满足原有技术团队能否满足新战略需求？通过“人员换血”能否改变马蜂窝现状？

对于裁员传言，目前马蜂窝仍未作出回应，不管出于什么原因，不管是不是病急乱投医，对于马蜂窝而言，也是在寻找破局之路。