“一觉醒来，孙哥微博怎么没了？大家还等着他撒钱呢？”

“戏精”割韭菜被封杀

前天晚间，在冥思苦想如何继续加大力度蹭热点的“流量大师”孙宇晨，万万没想到自己再次被送上热搜是因为接到新浪微博的封杀。

此前几天，他还在嚷嚷着为别人的梦想买单、宣布帮网易离职员工花钱看病、甚至要给蒋劲夫请心理医生......像脱缰的野马一样在微博撒欢。

封杀来得太快，快到孙老师本人都始料不及，第一反应是开个小号继续开展梦想基金撒币。

但新浪微博官方并不打算就此结束，孙宇晨的小号开张不到12小时就继续被封，相关页面显示，该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，而无法正常查看。

截至目前，新浪微博官方未透露孙宇晨被“封杀”具体原因。

与孙宇晨一同被封号的还有另外一位币圈“大佬”——币安联合创始人何一，两人旗下核心的数字货币项目公有链官方微博“波场TRON区块链”及币安交易所官方微博“币安Binance”在11月均被封号，其中波场官微已再度运营，币安交易所微博尚未解封。

在小号继续被封杀后，孙宇晨已宣布“转战”推特，并希望中国网友关注，甚至劝大家“入乡随俗”。而何一则比较倔强在连续被封两个账号后，毅然决然启用第三个“马甲”，表示“经得起折腾。”

另外，根据央视12月10日报道，2019年以来已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理了203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户近万个。在微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。

种种迹象表明，监管政府对虚拟货币交易、宣传始终处于严打状态。而孙宇晨一直被冠以“币圈韭菜收割机”的称呼，旗下波场虚拟货币一直被网友称为空气币。

再结合此前其在微博通过大肆炒作为波场代言的作风，此时封杀孙宇晨并非无风起浪。

撒币蹭热点无下限

“内容引起舒适！”、“骗子的下场”、“国家队进场，杂牌山寨出清。”

对于孙宇晨被封号，吃瓜网友几乎一边倒地叫好。还有网友调侃：“孙宇晨被封，那我的梦想基金怎么办，我还没收到钱呢！”

过街鼠般的遭遇并非网友刻薄，而是孙宇晨在诸多娱乐新闻、社会新闻中无下限地增热点让吃瓜群众已经不胜其烦，少了这么一个“戏精”，微博将清净许多。

今年6月，孙宇晨第一次受到全国人民的关注。他提前三天预热、又发十多条微博解释，用尽全力昭告天下：他花了456万美元天价拍下巴菲特午餐。

在他的精心布置下，孙宇晨一名霸占微博热搜数天之久，顺带着关于孙宇晨过往自称“马云最年轻的门徒”、“90后创业领袖”、与王小川互撕的相关经历也一一浮现在网友面前，可谓是一次火个够。

与之对应的，孙宇晨的热度越高，旗下波场币就涨得越疯狂。在他拍下巴菲特午餐之后，波场币TRX市值从22亿美元直接涨至92亿美元。

于是，尝到热搜甜头的孙宇晨愈发不可收拾地爱上了上热搜、蹭热点。从要帮ofo退款、扬言支持赵宇1000万、愿意掏1000万替小鹏汽车车主维权，到百万聘请罗永浩、为网易离职员工付医药费、为蒋劲夫请心理医生......钱付不付不重要，但热搜他一定要蹭到。

关于热点，孙宇晨或许会迟到，但绝不缺席。也因此，他被网友送了一个绰号：“孙迟但到”，也在“黑红”这条道路上越走越深。

事实上，对于网友的嘲讽与媒体的指责，孙宇晨也曾担忧与害怕过。在7月有媒体传出孙宇晨将取消巴菲特午餐时他受到诸多谩骂与嘲讽，甚至有人怀疑其因非法集资而被控制。

消息传出不到24小时，孙宇晨就紧急发文道歉，表示：“过去的这段时间内，这段属于我病困交加的至暗时刻，我经历了人生前所未有的风波，质疑与痛苦，我彻夜未眠，我深刻反思了自己过往的言行，为自己过度营销，热衷炒作的行为，深感愧疚。”

同时他也承认此前的炒作带着一些想要推广区块链行业与自己的私心，表示将减少微博发声、闭门谢客、减少媒体的采访、一切营销炒作。

令人瞠目的是，这封道歉信过去没多久，孙宇晨又开始了新一轮的营销和炒作。甚至觉得蹭热搜不过瘾，还“撒币”造热搜，声称成立梦想基金，愿意每天花钱为别人的梦想买单。但结果却是只有明星、大V能入孙宇晨的法眼，所谓的梦想基金不过是他又一次蹭流量的噱头。

炒作立人设被打脸

除了热衷炒作，业内对孙宇晨另一句评价更能展现他的故事：一位成功的创业演员。

这个称号并不是一夕之间成就的。细数孙宇晨的创业生涯，抄袭、口嗨、被打脸......实在精彩。

早在孙宇晨前往宾夕法尼亚大学学习期间，就被曝出过文章“抄袭”。他参照陈独秀创办的《新青年》办起网络杂志《新新青年》，并创刊号中发表了自己的作品——《老兵不死，一九四九》。

半月后，这篇文章被普林斯顿大学沈诞琦指责系抄袭了《一九八九的一百万》。她将两文相似之处一一比对，要求孙宇晨公开道歉。

孙宇晨本人一直拒绝承认抄袭、拒绝道歉，而《新新青年》编委会则认为抄袭属实，已向沈诞琦致歉。

2015年创立社交平台陪我APP时，孙宇晨进入马云主办的湖畔大学，从此以“马云门徒”的身份行走江湖，称与马云“相见恨晚”。

讽刺的是，没过许久孙宇晨自己主动撕掉这个标签，原因是阿里巴巴向他提出了警告。

2018年3月，波场测试网上线时，孙宇晨被以太坊创始人“V神”指责其白皮书是通过复制粘贴而得来的。协议实验室的创始人Juan Benet在Twitter上发布了一张对比照片，声称波场项目白皮书英文版本中至少有9页都有抄袭的痕迹。

今年6月份孙宇晨与王小川的一场关于“谁是骗子”的对弈，引起圈内各位评论。

金沙江创投朱啸虎直接转发微博并点赞称：“赞小川，世界上有太多的东西比金钱重要。”

熊猫资本合伙人李论也在朋友圈发文称，“孙宇晨强拍巴菲特，是把中国人的脸丢到国际上去了，无疑给全世界传达非常错误的信息，进一步丑化了中国人的价值观”。

小鹏汽车董事长何小鹏评论：“知耻而后勇本来是好事，但是不知耻而行骗招摇过市就搞笑了。”

除了人生经历中跌宕起伏的高光打脸时刻，令人玩味的还有他谜一般“祖传的1000万”。

ofo陷入资金危机时，孙宇晨说要替ofo还钱。

福州小伙赵宇见义勇反被拘留的时候，孙宇晨说要支持他1000万。

小鹏汽车陷入价格纠纷的时候，孙宇晨说要拿1000万出来支持维权。

只要有热点事件，孙宇晨就会站出来表示，我要拿1000万帮你们解决问题。而实际上，孙宇晨从始至终只捐出过10万元给赵宇。所谓的一千万，不过是他借着数亿网民的关注，在微博“白嫖”。

北大学士、美国宾夕法尼亚大学硕士、90后创业领袖、波场TRON创始人、马云最年轻的门徒、国内唯一上中国作家富豪榜的企业家......

这些年孙宇晨贴过的标签，炒过的人设，被打过的脸，数不胜数。

也许在外界看来，孙宇晨精于营销、过度炒作、信誉全无。但对他本人而言，早已通过这些“白嫖”手段赚得盆满钵满，不知道玩得有多开心。

或许连孙宇晨自己都没想到，这一年超额完成热搜KPI，竟会在最后一个月里被迫消声。