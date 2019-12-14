由于需求减少竞争加剧，苹果供应商村田制作所关闭两家生产子公司

12月14日消息，据国外媒体报道，由于需求减少竞争加剧，苹果供应商村田制作所宣布关闭两家生产子公司。村田制作所表示，全资子公司埼玉村田制作所（原东光株式会社）将于2019年内停止在其生产子公司华建电子和华钜科技进行的生产。

村田制作所表示，埼玉村田制作所（原东光株式会社）通过线圈产品的开发和生产，主要为电信市场服务。但近年来智能手机市场等主要市场的需求呈现多样化、开发周期缩短、与海外制造商的竞争加剧，因此处于非常艰难的经营环境之中。

由于华建电子和华钜科技出现了对生产品类的需求急剧减少、价格竞争加剧等情况，因此决定停产并将公司关闭。

村田制作所表示，关闭生产子公司对本年度本公司业绩的影响轻微。

村田制作所（Murata）是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的企业。村田致力于开发先进的电子材料以及多功能和高密度模块。

以多层陶瓷电容器为中心的电容器是村田制作所的主力业务，2018年度销售额达到5742亿日元（约合人民币372亿元），占合并销售额的37%。

据官网介绍，村田自1973年在中国香港成立第一家销售公司起，至今村田中国已拥有19个销售据点、4个工厂以及4个研发设计基地。

近日有消息称村田制作所已经开发出了“超小型”关键电子元件，这将为苹果5G iPhone内部节省宝贵的空间，苹果是否使用这一新技术目前还没有得到正式确认。