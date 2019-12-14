中兴徐锋：天机Axon 10s Pro将搭载骁龙865和X55通信基带

这个周末，张信哲在上海举办了“未来式”演唱会，这是全球第一场5G个人演唱会，上海电信和中兴联手在梅赛德斯文化中心场馆内实现了5G网络覆盖，使用了创新的小基站（padRRU）进行定向覆盖，设备体积更小，覆盖更精准，在演唱会这样人群非常密集的场所，需要大量的互动，包括台上台下互动以及场内场外互动的场景下，解决了高密集人群场所网络拥堵的痛点，现场观众也可以实地感受5G网络的极速体验。而现场也提供了中兴天机Axon 5G旗舰手机，供观众体验互动。

作为在5G即将爆发的前一个年末，根据不同的咨询机构预测的情况，明年全球5G终端大概会在1.6亿台左右，中国至少占据一半，在8000万到1亿台之间，中国将会是全球最主要、最早的市场，5G终端毫无疑问中国市场是主战场。

目前，头部的手机厂商都已经开始5G的布局，年前夸下的海口“让消费者今年就能买到买得起的5G手机”都已经实现了。

作为此次张信哲5G个人演唱会的赞助方，中兴早在2019年年初就率先推出首款5G旗舰天机Axon 10 Pro 5G版，也是国内第一款公开发售的5G手机。趁着演唱会的机会，爱活网采访了负责中兴终端全球业务的中兴通讯高级副总裁兼终端事业部总裁徐锋，了解到中兴在5G上的布局。

10款5G手机呼之欲出，布局2000元到3000元价位段

首先是价位和分布，徐锋表述，明年下半年预计2000元以下档的5G手机会是主力档位，中兴明年会在全球推出10款左右的5G手机，覆盖2000元到3000元的价位段。算上手机和其他形态的产品，5G终端会达到15款以上。明年一季度，就会有一款搭载高通骁龙865平台的5G双模旗舰手机，和一款3000元以下的5G双模手机上市。

5G CPE肉眼可见的应用场景

随着越来越多的手机厂商加入了iOT生态大军，中兴却并没有进入耳机、智能音箱、扫地机等热门领域，在物联网方面还是主要聚焦通信平台和后台应用平台。

中兴5G终端全系列产品包括5G CPE。5G CPE是近期非常火的新品，它是目前能直接看到的使用场景，它能将5G信号转为Wi-Fi，替代固网宽带，这样在没有有线光纤的地方，一样可以得到媲美有线宽带的高速率和低延时，最重要的是它非常容易部署。

5G CPE在工业互联网中可以很灵活地部署工业智能网，车间里随便放，生产线里随便调整。而传统的有线宽带在部署完成后如果想要调整，就会带来很多不便。

徐锋还提到5G模组在行业里的更多使用场景，比如可以放在机器人上、无人机上、移动硬盘上，可以直接上网看数据，当成随身的数据中心，可以和手机互联相连直接备份。

新一代5G双模旗舰中兴天机Axon 10s Pro

在采访中，徐锋展示并介绍了中兴新一代的5G双模旗舰手机——中兴天机Axon 10s Pro，搭载高通的骁龙865和X55通信基带。Axon 10s Pro采用了中兴自研的底层算法，手机在双频Wi-Fi（全新Wi-Fi 6技术，双Wi-Fi加速）和蜂窝网络（4G/5G）之间能够实现多路并发，并可进行Wi-Fi向数据网络的智能快速无缝切换，并且延续至轻至薄的5G双模手机的传统。

在即将到来的MWC2020上，中兴会发布一款新的5G双模旗舰手机，和Blade系列的新品手机，前面提到的支持5G SA/NSA双模的CPE和IoT等全系列终端产品都会在MWC上进行展示。

中兴手机想要重返第一梯队

大部分消费者对5G的印象还停留在速度更快这一点上，目前的5G终端也面临着应用场景不明确以及体验一般的挑战。

初期5G更多的应用是测速，但是具体的应用场景还远远没有开发出来。新的应用场景需要去运营拓展，包括家庭场景、自动驾驶场景、工业和物联网场景，行业应用场景等等。

而5G手机的网络设计比4G手机更复杂、功耗更大,在体验上有很多需要完善的地方。徐锋认为中兴有完整的端到端技术，包括网络优化技术，全频段的支持，应用场景合作开发，并且在5G上持续投入了5、6年，这是中兴在5G时代的优势。

而每一次技术迭代，都伴随着行业的重新洗牌。4G时代，诺基亚、摩托罗拉等昔日巨头折戟沉沙，OV华米迎难而上。4G到5G将带来应用场景的巨大变化，从纯粹“带宽增加”拓展到“广连接、高可靠、低时延”的场景，应用场景被大大扩展。巨大的机会摆在眼前，变局也会更大。

如何突围？徐锋说，手机厂商想要在终端上做到领先，最重要的是对5G要有非常深刻的理解。因为5G可能会比以往更多地改变人类的生活、改变社会。其次，手机厂商需要利用对5G的理解给用户创造更多的价值，只有抓住这两点才可能领先于别人，比别人更成功，这是中兴在5G时代能够突围的方式。而中兴在国内品牌和渠道方面的传统短板，也需要在弥补的同时更多地发挥强项。

5G的应用场景主要在消费级、车联网、工业互联网上。徐锋表述，中兴通讯在工业互联网、大视频、车联网、媒体、能源、公共安全、医疗、教育、生态环保、交通等行业领域已经形成超过30个5G+系列解决方案并成功实践50多个示范项目，与超过300个行业客户建立战略合作。

在5G时代，中兴整体的5G策略是“5G先锋”，希望引领从系统到终端、完整的5G端到端解决方案的技术创新。在终端的角度，徐锋认为5G大概会有十年的周期，他希望中兴终端能在5G时代重新回到主流手机品牌队列。

徐锋说，中兴致力于成为美好生活和科技社会无微不至的伙伴。在5G时代，希望有连接的地方就有中兴终端。