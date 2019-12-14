坚果Pro 3无线TNT体验：巨头们都在做的事，它做得更好

冒死给大家展示一下小编的工位：



大家别笑话，真不是小编不爱整洁，而是要用的线材实在太多了。每天看到桌面上那么多线，小编越来越确信，无线化真的是很必要、很让人期待的技术趋势。

说到无线化，最近有一款手机在无线技术上做出了挺亮眼的功能，就是坚果Pro 3的无线TNT模式。

之前TNT模式是需要用线材将手机和显示器连接的，虽然步骤很简单，但应用场景终究受限。而无线TNT就比较简单粗暴了，有手机，有屏幕，就可以在大屏上完成一些任务，使用场景更广泛。

那么它的实际体验如何呢？大家不妨随IT之家小编了解一下。

小编首先用电视来做测试。用坚果Pro 3在电视上使用无线TNT，需要在电视上安装《乐播投屏》软件，然后打开手机上的无线TNT开关，找到电视的设备名称，点击连接即可。

IT之家小编使用的是一台65英寸的电视，TNT系统界面针对这样的超大屏也能自动做到很好的适配，画面元素没有变形或不清晰的感觉。

当电视进入TNT界面后，手机并没有马上跳转到虚拟触控板界面，这个时候无法操作。然后小编接入了蓝牙键盘和鼠标，才能在系统中调出虚拟触控板。

小编觉得这是小小的不足，如果这时候身边没有蓝牙键鼠，可能就会比较懵了。

虚拟触控板2.0整体来说是蛮好用的，它的操作逻辑其实和笔记本上的触控板差不多，上手很容易。

重要的是延迟很小，光标灵敏度把握地也不错。在手机上用触控板操作，只是浏览网页、看看视频什么的，不会很影响效率。

当然，要想高效，还是得配上蓝牙键鼠。这样的感觉，就好像在用一台65英寸的大电脑，舒爽感只有亲自体验才知道。

小编在IT之家中发了一条评论，然后又尝试编辑了一个简单的文档，写了写便签，刷了刷网页，还看了一会视频，整个过程延迟感也会有，但很小，基本不影响进行这些任务。

同时，操作的流畅度也不错，完成这些简单的移动办公不是问题。

还有就是，最后看剧的体验是超出小编预期的，全屏之后清晰度和流畅度都不错。相比电视盒子、智能电视上的专属应用等，坚果Pro 3无线TNT看剧的体验会更好，因为智能电视上其实很多应用对电视端的适配并不好，比如说不好发弹幕等等，而无线TNT没有这个限制。

当坚果Pro 3处于无线TNT连接模式时，手机端还可以独立使用，这一点也挺好，两不误。

坚果Pro 3支持三种模式的TNT，分别是手机镜像、桌面模式和分享模式。其中分享模式下可自动隐藏任务栏，不用担心分享屏幕时突然弹出私人消息弹窗，比较适合开会展示PPT。

除了电视，坚果Pro 3的无线TNT还可以连接电脑。IT之家小编用Surface Studio 2作了测试，

连接的过程很简单，你只需要打开Win10系统的“投影到此电脑”，然后在控制中心的“投影”选项中设置“仅电脑屏幕”，等待手机上出现设备的选项，然后点击连接就行。

在Surface Studio 2打开TNT，可能是因为小编手上的是测试版系统吧，操作会存在延迟感。

之所以选择Surface Studio 2，是因为它有一块大大的触控屏，在触控屏上使用TNT，感觉有点酸爽。

小编在Surface Studio 2上用TNT的语音功能尝试编辑一条IT之家评论，大家可以看到，识别准确度还是很高的。然后，小编也在浏览器上刷了刷IT之家的网页，也很顺畅。大家感受一下：

视频：

可以说，目前无线TNT的整体功能体验已经比较完善、成熟了，小瑕疵倒也有，例如轻微的延迟等，但瑕不掩瑜。

用坚果Pro 3的无线TNT功能，很适合以手机为主的轻度移动办公，可以明显提高效率。其实，TNT刚推出的时候，确实存在一些不现实的应用场景，但是经过迭代，它剔除了不实用的地方。变得成熟、可用。

包括微软、三星、华为等很多行业巨头也在思考手机和电脑的互动，如今的TNT，给小编的感觉，恰恰是这种语境下更完整出色的解决方案。

无线化是未来趋势，而TNT已经搭好了架构，其实汐元很期待它在5G高速率、低延迟、更加移动化的时代会展现出怎样的能量。



