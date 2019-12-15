择日而“亡”？微软Windows 10 Mobile用户或另有一个月可用期

IT之家12月15日消息 微软Windows 10 Mobile已于2019年12月10日终止服务，当时微软也发布了最后一个累积更新。不过据外媒报道，对于Windows 10 Mobile用户而言还可以有额外的一个月的使用时间。

微软在Windows 10 Mobile（操作系统内部版本15254.600）的KB4522812更新的页面上写道：

Windows 10 Mobile 1709版将于2019年12月10日停止服务。运行Windows 10移动版和Windows 10移动企业版的设备将不再收到包含针对最新安全威胁的防护的每月安全性和质量更新。

而终止支持是指：

Windows 10移动用户不再有资格免费从Microsoft接收新的安全更新，非安全修补程序，免费的辅助支持选项或在线技术内容更新。第三方或付费支持程序可能会提供持续的支持，但是必须认识到Microsoft支持不会公开提供Windows 10移动版的更新或补丁，这一点很重要。

但是现在直接宣判Windows 10 Mobile“死刑”似乎有些为时过早，因为有外媒注意到微软近日用新的EoL日期更新了支持页面：

Windows 10 Mobile 1709版将于2020年1月14日停止服务。运行Windows 10移动版和Windows 10移动企业版的设备将不再获得包含针对最新安全威胁的防护的每月安全性和质量更新。

据推测，微软推迟Windows 10 Mobile设备的生命周期终止日期是为了让该日期与Windows 7 SP1生命周期终止日期对齐。