微软Windows 10 2004版被曝即将完成，RTM版本月发布

IT之家12月15日消息 微软Windows 10版本2004将是下一个重要版本更新，此次更新会加入一些新功能。根据早前报料称微软将在2020年完成Windows 10首次重大更新，最终候选版本可能会在下周完成。

有知情人士称微软可能会在12月完成Windows 10 2004版的开发，最终版本可能会在12月发布给Insider用户，而后通过低速更新通道对微软Windows 10 20H1预览版长达三个月的测试。2020年，微软将开始在Release Preview通道中为用户提供Windows 10版本2004，以进行其他测试，以确保这些构建的质量和包含的关键错误更少。

先前有报道称，微软正在考虑Windows 10的新开发周期。作为新开发周期的一部分，未来的Windows 10 20H1更新将在2019年12月RTM，于2020年3月/4月发布，而H2更新将在6月完成并于10月发布。

功能方面，微软Windows 10 v2004将加入包括云恢复，Cortana，Windows Update带宽限制，更快的Windows Search，任务管理器增强功能，整体性能改进等新功能。

微软还为Windows 10 20H1更新完成之后的工作做好了准备。微软曾表示Fast Ring将切换为“RS_PRERELEASE开发”，并且20H2预览版本将很快交付给测试人员。同时Windows 10 20H2也有望成为具有新功能和重大改进的主要版本。