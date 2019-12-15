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谷歌阻止某些Linux Web浏览器使用其服务

2019/12/15 8:34:03来源：开源中国作者：xplanet责编：嗜橙评论：

近日，有网友发现自己在使用部分Linux浏览器（如 Konqueror、Falkon和Qutebrowser）登录Google账号时受到了限制，页面显示由于安全原因，无法登录。

目前尚不清楚谷歌何时开始对这些浏览器进行阻止。该网友将这一情况发到了Reddit上，有人回复说自己也遇到了类似问题，但也有人表示 Falkon浏览器仍可正常登录。

外媒 BleepingComputer用多台计算机进行了测试，他们发现确实无法在Konqueror或Falkon浏览器上登录Google账号。登录时会被告知：“此浏览器或应用程序可能不安全，请尝试使用其他浏览器。如果您已经在使用受支持的浏览器，则可以刷新屏幕，然后再次尝试登录”。

登录失败页面给出的帮助链接显示，可能是由于以下原因：

  • 不支持JavaScript或关闭了Javascript

  • 添加了不安全或不受支持的扩展

  • 使用了自动化测试框架

  • 嵌入到了其他应用程序中

目前这一现象是大部分人无法登录，但有个别人可正常使用。网友们因此纷纷展开讨论，有人认为时谷歌可能在进行 A/B测试，或者是与安装的QtWebEngine版本有关，甚至可能是由于启用了诸如2FA之类的帐户设置。但谷歌尚未给出明确答复。

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关键词：谷歌Google

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