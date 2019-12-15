Linux新手看过来：Zorin OS 15.1发布，包含多项优化

距离 Zorin OS 15 发布已过去了6个月的时间，目前，Zorin OS 15.1 也已正式发布。据悉，此次更新基于Ubuntu 18.04.3 LTS，向用户桌面提供了最新的LibreOffice 6.3 版本。Zorin OS 15.1 的具体更新内容如下：

Zorin Connect的改进

Zorin Connect已升级，加强用户的计算机与Android手机之间的无缝体验。同时，“幻灯片放映”的远程功能中也增添了一个响应手机移动的指针。

并且，用户还可以从Zorin OS 15.1的通知菜单中控制手机上媒体播放器的播放。

LibreOffice中更好的Microsoft Office兼容性和性能

Zorin OS 15.1 目前包含新的LibreOffice 6.3 版本。它已经进行了大量改进，使其与Microsoft Office文档更加兼容。此外，文档现在可以打开，并且保存速度比以前快了97%。

GameMode使游戏运行更快

借助内置的GameMode，Zorin OS 15.1现在是一个更好的游戏平台，它使得游戏的运行速度比以往更快。据悉，其将更多的CPU，GPU和磁盘I / O资源分配给用户正在玩的游戏，从而按需优先考虑其性能。玩支持的游戏时，GameMode将在后台自动启用。如果用户使用的是Steam，则可以通过在Steam库>属性>设置启动选项…中右键单击游戏并输入以下文本来设置为游戏启用GameMode：gamemoderun %command%

Zorin外观中的更多定制

使用新的“手动计划”选项，用户现在可以从Zorin Appearance中选择开始显示明暗主题的确切时间。

该团队还添加了一个设置，以启用和禁用面板的动态背景不透明度，当一个窗口在附近或最大化时，它会更改其透明度。此外，用户现在还可以在Zorin OS Lite的Zorin Appearance中设置“窗口管理器”主题。

字体

Zorin OS 15.1中引入了新字体：Sans Forgetica。该字体根据认知心理学原理设计，可帮助用户更好地记住文本。

更新的系统技术

许多内置系统技术已得到改进，以实现更好的安全性，兼容性和性能。Zorin OS 15.1现在由Linux Kernel 5.0版提供支持，该版本可与更多硬件一起使用，并引入了性能增强和安全性改进。