十年电子变迁，这些改变时代的创新设备影响了谁？

21世纪10年代这十年里，人们对科技发展最大的感触是电子设备已无处不在。现在，创造和消费文化的产品无处不在，它们给我们提供了令人难以置信的新功能，但同时也要求我们对这些产品的关注要远超对历史上任何其他产品。21世纪10年代各种小设备的激烈竞争首先是在赢得智能手机大战中形成的，然后在生产硬件方面展开的激烈角逐加剧了该竞争（尤其是在苹果、谷歌和三星之间形成的竞争）。这些硬件同时也和软件及服务息息相关。下述列表里的小设备之所以重要不是因为它的发明者想要实现什么，而是因为它会给使用者带来便利。这就是21世纪10年代技术的故事。

· iPhone 4（2010）：

我们可以花几个小时来讨论此列表中的每种产品以及它们的排名，但把iPhone 4放于榜首这件事却从未引起过争议。iPhone 4是有史以来最漂亮的智能手机，它的到来影响了整个科技和媒体行业，并且至今仍是手机制造的基础模版。iPhone 4是第一款采用超精密玻璃和金属填料夹层材料制成的手机，这一设计传统在当今的每款旗舰手机中仍然可见。iPhone 4拥有第一台Retina显示屏，拥有iPhone历史上第一台自拍相机，背面的500万像素相机设定了照片质量标准，竞争对手花了很多年才能与之匹敌。该操作系统具有运行后台任务的功能，并首次正式命名为“iOS”。内置的A4芯片是苹果在手机中设计的第一个处理器，开启了该公司长达十年的处理器统治地位。

· Echo（2014）：

亚马逊于2014年推出的智能音箱Echo，让数字助理走进了我们的家。一开始，亚马逊的数字助理Alexa能向你汇报今日天气情况、回答你的问题并向孩子们讲故事。后来，它的功能不断提升，能够帮你开灯、发动汽车、充当警报器的角色并能助你入眠。五年后，Alexa已无处不在。圆盘状的Echo Dot于2016年以原始Echo的一半价格出售，这让数字助理可以走进更多的人家。目前，已售出超过1亿个支持Alexa的设备。Alexa和Echo并非没有对手，比如Google Assistant和Siri，在使用这些数字助理的过程中很多关于隐私方面的问题仍然存在争议，但尽管道路曲折，Alexa仍迅速地像电视机和电话一样成为我们生活中重要的一部分。

· MacBook Air（2013）：

2013年MacBook Air并不是该系列的第一款，也谈不上设计方面有什么实质性的更新，但它的完美外形是理想型轻薄笔记的代表。苹果早在2010年就推出了重新定义了现代笔记本电脑的MacBook Air。13.3英寸机型包括两个USB端口，一个MagSafe连接器和一个SD卡插槽。没有CD驱动器这一设计很快成为电脑行业新型笔记本的标配。但是三年后，苹果电脑终于拥有了所有令人满意的部件：即可以适当平衡性能和电池寿命的处理器。2013年机型一次充电可使用约13个小时，足以让你整天在咖啡店里工作。MacBook Air是苹果的标志性产品，2013年的版本更是该产品的缩影。

· Galaxy S6（2015）：

到2015年，三星已向公众证实自己智能手机销售量十分可观。可尽管Galaxy系列已经变得非常受欢迎，但三星的成功却经常被批评为倾略性行销的结果。Galaxy S6改变了这一点：这是人们真正想购买的第一部Galaxy手机，用户购买它不是因为运营商商店中没有卖iPhone，而是真正被它所吸引。Galaxy S6拥有光滑的玻璃和金属表面，充满活力的OLED屏幕以及两种设计（其中一种是曲面屏幕），告别了三星廉价的塑料表面处理和丑陋的外观，并表明该公司可以生产出如苹果一样理想的手机。S6设计非常成功，在随后的十年中一直贯穿三星的产品线。你甚至可以在2019年的Galaxy S10和Note 10中看到其DNA。虽然Galaxy S8成为十年来三星最受欢迎的手机，但Galaxy S6确实改变了人们对三星公司的看法，并表明三星是一支不可忽视的设计力量。

· Model S（2012）：

特斯拉的Model S当然不是第一款电动汽车，但似乎是第一款真正重要的电动汽车。Model S帮助特斯拉从陷入困境的利基汽车制造商转型为仅生产一辆汽车的全球性现象，尽管它仍在努力扭亏为盈，但已在整个汽车行业和整个流行文化中留下了不可磨灭的烙印。不管怎样，它使埃隆·马斯克成为家喻户晓的名字。更重要的是，Model S使电动汽车看起来很酷。你可能会提出以下反对意见：Model S在“最重要的电动汽车”类别中已被更简约、更实惠的Model 3所超越。但是，如果没有Model S，Model 3就不会存在。根据马克斯的总体规划来看，奢华型轿车（比如Model S，起售价为7.5万美元）需要被推出，以获得能够支持生产更多普众型汽车的资金。所以说，如果你认为是Model 3将我们带入了价格更便宜、零排放汽车的未来，那也是Model S使其成为了可能。

· AirPods（2016）：

2016年，苹果推出无线耳机AirPods的同时无疑是给iPhone 7的插孔式耳机一拳重击；并且从那以后，AirPods已成为数百万人不可或缺的配件。像Bragi这样的公司的确在苹果推出AirPods之前已为无线耳塞的发展铺平了道路，但苹果抓准时机，花了很长时间和精力开发了一个新产品类别，并在市场中站稳了脚跟。一旦人们克服了对它们外观的恐惧并开始使用它们，AirPods很快就引起了轰动。它们装在一个容易装袋的箱子里，总是让它们充满电。将AirPods与iPhone配对的过程消除了蓝牙的传统困扰。而且，它们的音质非常完美。自发布以来，苹果一直在致力于开发出增加无线充电以及最近消除噪音（以及改进入耳式佩戴）功能的机型。虽然在过去的几年中，捷波朗、索尼等公司已经创造了与AirPods相当的竞品，但是对于任何拥有iPhone的人来说，它们仍然是默认的必备耳机。

· Apple Watch Series 3（2017）：

在2015年，苹果首席执行官蒂姆·库克仍有很多要证明的事情。他使公司获得了惊人的利润，也首次监督新产品的发布。Apple Watch本来只是众多设备中的一种，而苹果则不惜一切代价助力推出该产品。经过三次迭代，Apple Watch成为了热门产品。2017年发布的Apple Watch Series 3是第一个接近实现苹果最初愿景的产品。坚持不懈地专注于真正有效的方法（健康跟踪和优雅表盘提供阅读信息），而不再强调无效的方法（比如第三方应用发送一些奇怪的表情符号）。它可能没有达到库克最初设想的高度，但是它比你可以绑在手腕上的其他任何东西都要好。

· Surface Pro 3（2014）：

微软的平板电脑从Surface RT起步并不顺利，但是仅仅几年后，Surface Pro 3确实使事情变得明朗起来。微软的Surface主管在Pro 3发布会上宣称：“这是可以取代你正在使用的笔记本电脑的平板电脑。”微软完善了Surface Pro硬件，这要归功于其可自由调节的支架，更大的宽高为3:2的显示屏、超薄的外形以及可靠的Type Cover键盘。从那时起，微软就为自己的平板电脑奠定了模型，并激发了所有人想要复制Surface Pro的欲望。

· PlayStation 4（2013）：

PlayStation 4在功能、价格和游戏产品方面可以轻松击败竞争对手，成为本世纪的领先游戏机。诸如《最后的我们》、《战争之神》、《神秘海域4》、《女神异闻录5》和《死亡搁浅》等独家游戏使该机成为这一代人必不可少的东西。自推出以来，索尼多年来一直在完善硬件，并进行PS4等升级以给系统更多的续航能力。即使这个游戏机现在已经挺差了，但PlayStation 4还是打破了记录，成为有史以来第二畅销的家用游戏机，排在PS2之下。即将进入下一个十年和下一个游戏机时代，PlayStation 4证明了索尼可以在不牺牲质量的前提下提供出色且价格合理的产品。

· Pixel 2（2017）：

在Nexus系列产品停产之后，Pixel可能为谷歌手机打开了一个新时代，但Pixel 2定义了谷歌手机的下一步发展方向。实际上，我们可以认为Pixel 2推动了该行业的发展。Pixel 2首次使用基于AI的“计算摄影”进行亮相表演，该摄影机提供了肖像模式和单镜头增强现实支持等功能。但这是一个非常关键的拍摄技巧：拍摄一系列曝光不足的照片，并使用数据来创建智能手机微型相机所无法提供的更为详尽的图片。一段时间以来，谷歌一直享有智能手机相机冠军的称号，而这将是包括苹果在类的其他公司下一步要突破的领域。谷歌突破了智能手机相机的功能范围，为夜摄和Super Res Zoom等功能铺平了道路。

· Netflix电视按钮（2011）：

从2010年至今，Netflix从一种更便捷的“重磅炸弹”发展为世界上最受欢迎的流媒体服务之一，制作了一些最受关注的电影和电视节目。Netflix和电视制造商希望确保他们的客户可以轻松访问自己的平台，他们做出了一个简单但具有革命性的决定：在遥控器上放置一个Netflix按钮。Netflix的按钮无处不在，这使Netflix成为家庭娱乐电视机的核心，而不只是在手机、电脑和iPad上才能体验到的服务。

· Switch（2017）：

任天堂游戏机总是与众不同。通常情况下，要获得如此称赞，往往意味着牺牲了产品的性能（这是新视频游戏硬件的指导原则）。有时这会取得巨大的成功，例如古怪的双屏Nintendo DS；可其他时候，更多的则会失败，例如Wii U及其笨拙的平板电脑控制器。当Switch发布时，很难知道哪个极端适合Switch。看到它的第一眼，你的确会觉得又是噱头销售。这是一款功率不足的平板电脑，上面装有怪异的小控制器，可以通过一个巨大的塑料底座连接到电视，它没有4K图像，甚至无法运行Netflix。但这些都不重要。Switch证明便利性和灵活性与华丽的视觉效果同样重要。无论你身在何处，是在飞机上、床上还是客厅里，你都可以随时随地玩游戏，这种想法被证明具有变革性。这款平板电脑和《塞尔达传说：荒野之息》一起被推出，寓意Switch的销售量能像Hyrule一样走向世界。可见，Switch概念的销量达到了数百万美元。自那时以来，任天堂一直紧随其后，推出了一系列热门游戏，包括《神奇宝贝剑与盾》、《超级粉碎兄弟终极版》和《超级马里奥奥德赛》。它仍然不能播放Netflix，但是Switch已经证明自己不仅仅是任天堂一个噱头。

· PowerCore 10000（2016）：

随着我们与设备和设备上运行的服务之间的联系越来越紧密，将移动电源放在包中几乎成为一天中必不可少的事情。在21世纪10年代中期，Anker凭借其便携式电池引领了这一潮流。自推出以来，Anker的PowerCore 10000一直是主要产品，它体积小且价格适中，并具有足够的电量以支持额外产品充电。虽然现在用户有更新、充电更快的其他产品选项，但是PowerCore 10000仍然很难被击败。

· Nest Thermostat（2011）：

Nest Learning Thermostat于2011年问世，是智能家居的一场革命。事实证明，即使是在价格为250美元的情况下，人们对将美观的工业设计和直观的用户体验应用于诸如温度控制之类的低级任务方面也饶有兴趣。在与马特·罗杰斯（Matt Rogers）共同创立Nest Labs之前，托尼·法德尔（Tony Fadell）创造了iPod，并领导了最初几部iPhone的开发。“大多数恒温器是由水暖公司制造的，”法德尔在发布会上告诉外媒。“但你确实需要了解如何制造一部能够使它们变得更好的电话。”无论好坏，Nest引发了人们对家庭自动化的广泛兴趣。谷歌在其上市后不到三年的时间里以32亿美元的价格收购了Nest。

· Lumix GH4（2014）：

多年来，YouTube的使用者们一致在寻找价格合理的4K摄像机，而最终他们锁定了GH4。松下的Micro Four Thirds相机从来都不便宜，但它是高分辨率格式却是摄影拍摄中最实惠的方式之一，它与丰富的镜头阵容配合使用，可以拍摄一些非常漂亮的视频。即使索尼摄像机越来越受欢迎，GH4（及其后续产品GH5）仍然难以击败。

· Juul（2015）：

2015年，Juul突然出现在电子烟领域。与那些体积大、操作复杂的电子烟产品比起来，这款外形精美且带有易于更换烟油功能的USB形设备几乎立即受到大众的欢迎。况且它的味道也恰到好处：薄荷和水果味的液体中带有尼古丁的味道，可以与可燃香烟媲美。它一路飙升至市场最高端，2018年市值接近150亿美元。但随着其普及，存在的问题也就逐渐暴露出来。Juul在青少年和年轻人中最受欢迎，并且在2018年，美国外科医生将其称为在年轻人中的一种“流行病”。近年来，该公司表示青少年从来都不是其关注重点，声称其使命是“为全球10亿成年吸烟者提供可燃卷烟的真正替代品”。可目前，该公司已成为州政府多次诉讼的目标，并且正在接受美国食品药品监督管理局（FDA）等监管机构的调查。

· RX100（2012）：

在这十年之交的时候，紧凑型相机的发展已出现不祥之兆，手机摄像头和小型无反光镜摄像头的发展势头十分迅猛迅速。但是，索尼通过革命性的RX100保持了这一类别在行业领域的活力，这是一项非凡的工程，将一个1英寸的传感器和一个快速变焦镜头塞入了一个真正可放入口袋的机身。它提供的图像质量比其任何竞争对手都要好得多，并且是自胶片时代以来许多严肃摄影师考虑使用的第一款袖珍相机。自此以来，索尼几乎每年都发布新版本，因其高质量和全合一的软件包，该系列深受视频博客博主的喜爱。但是原始的2012年型号仍未停产，因为它真的很棒。

· Hue（2012）：

飞利浦Hue智能照明系统是一个可靠的智能家居小工具，它能让你感觉自己像是生活在未来。只要购买一个集线器和几个灯泡，你就可以将灯光设置为在日落时自动打开，在离开房屋时关闭或者在一天中改变色调以适应日光。随着时间的流逝，该系统的操作已变得越来越简单，也有了更多的照明和控制选项，这让我们离智能家居更近了一步。

· iPhone X（2017）：

回想起来，这是苹果最值得得到神圣介绍的产品之一。iPhone X迎来了带槽口的智能手机新潮流。它基于滑动的手势是如此出色，以至于谷歌基本上在Android 10中复制了它们。Face ID仍然是面部认证的黄金标准，距首次推出已经将近两年。在苹果首席执行官蒂姆·库克宣布iPhone X之前，他表示这将为“下一个十年的技术之路”做准备，而他实际上可能是对的。

· Kindle Paperwhite（2015）：

亚马逊的Kindle是第一个流行的电子阅读器，但正是通过Paperwhite，亚马逊才真正确定了Kindle的阅读方式。Paperwhite新增了一些关键功能：集成照明灯，并从2015年开始使用高分辨率显示器，使文本看起来几乎像纸张和墨水一样清晰。升级过后，Paperwhite最终实现了亚马逊多年来一直使用Kindle做出的承诺：一个电子阅读器在某些方面比纸质书更好。

· Chromecast（2013）：

曾几何时，你需要借助于复杂且昂贵的设备，才能从计算机或手机上获取视频以在电视上运行。但是当Chromecast于2013年问世时，一切都变了。这种曲棍球冰球形状的小工具易于安装，价格也仅为35美元，把它插入电视机的HDMI端口，就使流视频成为许多家庭的日常生活的一部分。尽管现在许多电视都配备了流媒体服务，但Chromecast仍然是一种廉价且实用的小工具，可将你观看的视频显示在大屏幕上。

· TCL 6系列Roku电视（2018）：

TCL的Roku电视已经完全打破了人们对价格在1000美元以下的电视的看法。它不仅提供一流的4K HDR画质，还装有Roku易于使用的软件。你的观看习惯是否被追踪了呢？答案可能是“对的”。但是，若只需花600到700美元就能购买到可以与索尼或三星这类高价产品相媲美的客厅核心配件时，就有人愿意为Roku电视买单。

· Fitbit Flex（2013）：

Fitbit的首款腕戴产品Fitbit Flex看起来并不怎么样：橡胶腕带上没有屏幕，只有LED发光显示屏，除了计算步数外没有任何其他用途。但是，这不起眼的设计在当时也的确受到了人们的喜爱。其随附的应用还标志着可穿戴设备的新标准。智能手表的兴起使Fitbit的受欢迎程度有所下降，但该公司使我们渴望并愿意将新技术带到手腕上。现在，这些产品无处不在，对于大型科技公司的医疗保健起到了至关重要的作用。

· Eero（2016）：

自诞生以来，家用路由器的外观和工作方式几乎相同，但Eero的出现打破了这一切。Eero的网状Wi-Fi系统在整个家庭中使用多个接入点，以确保你永远会收到信号。这是一种价格较高的解决方案，但是它可以解决传统路由器无法避免的死点问题，尤其是当你尝试在地下室中获取Wi-Fi信号或地板之间的屏蔽层较厚时。尽管市场上到处都是类似的产品，但Eero一直处于领先地位，并且仍在提供高效的家用网格系统。该公司在今年早些时候被亚马逊以9700万美元的价格收购。

· Oculus Rift（2016）：

2012年，家庭虚拟现实还是一种新颖事物或科幻梦想。但是一家名为Oculus的初创公司改变了这一状况。Oculus用专为智能手机设计的传感器和屏幕打造了一款廉价而精致的头显，并在Kickstarter上为其筹集了超过200万美元的资金。该原型几乎使任何尝试过的人都赞叹不已，结合了头部跟踪和立体3D功能，使人们沉浸在太空飞船的内部或托斯卡纳的晴天。Facebook在2014年收购了Oculus，首席执行官马克·扎克伯格将Rift描述为下一个大型社交平台之一，尽管到目前为止他这个目标还没有完全实现。

· Beats Pill（2012）：

今天，Beats是大号头戴式耳机的代名词。但是如果提到蓝牙音箱呢？你会想到哪款产品。2012年，最受欢迎的蓝牙扬声器是Jawbone（RIP）Jambox，而Beats最初的尝试是通过笨重的Beatbox Portable（使用六节D电池）来实现的。那年下半年，Beats推出了Pill，这是一种体积较小、更为精致的扬声器，实际上它是有机会在整个行业中产生与Jambox同样的影响力。可Pill并没有完全点燃世界，但是Beats的强大功能帮助建立了当时还不成熟的便携式蓝牙扬声器市场。

· Supersonic（2016）：

戴森制造的吹风机看起来更像是一部科幻机器，而不是家用电器，吹风机再也不会像小工具一样。哪怕该吹风机标价400美元，Supersonic仍然是市场上最受欢迎的吹风机之一。各种发质的人都对这款设备赞不绝口，该设备以其强劲而相对安静的马达而闻名，比传统吹风机用更少的时间来烘干头发。借助内置的热传感器，它还可以帮助保持头发顺滑且无损伤。

· Coolest Cooler（2014）：

Coolest Cooler让每个人的众筹梦想都破灭了。该活动在Kickstarter上筹集了超过1300万美元，在完成众筹订单之前向公众出售了一些产品，以筹集更多的资金，可最终在五年后宣布了破产，关闭了门店，而没有向数万名支持者发货。某一时刻，该项目的创作者受到了威胁。这是一个令人讨厌的故事，并且这标志着众筹变味了：创作者可以筹集数百万美元并获得一个构想，但这种模式却使支持者面临风险。其他无数Kickstarter和Indiegogo项目都出现了问题。虽说Coolest Cooler代表了众筹史上最大的不幸之一，但它仍然是Kickstarter上获得资金第二高的项目。

· Lumia 1020（2013）：

诺基亚的Lumia 1020于2013年问世，当时它的41兆像素相机对诺基亚和微软来说都是至关重要的。诺基亚已将Windows Phone用作其主要的智能手机操作系统，而Lumia 1020的摄像头则非常出色，可以使Windows Phone焕发光芒。诺基亚在硬件方面做了大量的工作，使Lumia 1020所有者可以拍摄出精美的照片，但是当时却没有可以共享这些照片的Instagram或Snapchat应用。它突出了诺基亚在Android上选择Windows Phone的错误性选择，并完美地体现了Windows Phone缺乏软件生态系统的情况。在Lumia 1020推出几个月后，微软收购了诺基亚的电话业务，剩下的就是历史了。

· Juicero Press（2016）：

鉴于硅谷倾向于在健康上花很多钱，所以卖699美元的具有Wi-Fi功能的榨汁机实际上并不是一个奇怪的主意。但是Juicero从一开始就注定要失败。它的产品实际上不是真正的榨汁产品，这一点可以从它所需农产品需提前包装和价格方面看出来。Juicero测试了技术精英愿意花多少钱为自己的身体健康买单，测试结果并不是699美元。该公司在推出后一年内将其价格下调至399美元。但是，当彭博社发现其实人们并不需要如此昂贵的榨汁机来挤压包装袋时，给了Juicero致命一击。因为你完全可以手动挤压包装，因此，Juicero成为不必要的复杂技术创新、价格过高和过度炒作的健康产品的代言人。