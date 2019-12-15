我花了千把块给家里装上了“智能家居”之后

「掏出钥匙开门，然后在黑暗中摸索着墙壁开关的位置，最后将室内的灯点亮。」

这是一个星期之前，我每天晚上下班回家时的固定戏码，也可能是大部分人每天回家时的经历。这种「一对一」的日常琐碎还有许多许多，类似的场景还有阳台或者厕所：每次到阳台晾衣服或者到厕所洗漱时，都要手动打开灯。

有没有一种方法，可以让这些看似必要但却不重要的动作更加「智能化」？让家里的家居设备更懂我的需求？

抱着这个想法，我开始大量查阅关于「智能家居」的内容，并且购买了一套「智能家居套装」，在一段时间的体验之后，我想和你分享自己对于「智能家居」的理解以及看法。

什么是智能家居？

根据维基百科的介绍，智能家居又称之为「家庭自动化（Home automation）」，是指家庭中的建筑自动化，也被称作智能家庭（smart home）。在英文中也有Domotics的称呼。家庭自动化系统能够控制灯光、窗户、温湿度、影音设备以及家电等，它也可能同时包含家庭安保，例如出入控制或者是警报器。当连上了互联网后，家庭设备变成智能网中重要的成分。

随着这几年智能家居概念的兴起，越来越多的科技公司纷纷加入布局，例如Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings、小米米家等等。苹果在2014年的WWDC开发者大会上首次介绍了他们的HomeKit智能家居平台，两年后「家庭」应用出现在了iOS系统内，让我们能够更加集中地管理家中的智能家居设备。

相比传统的家居产品，智能家居最大的亮点在于「智能」二字。但与其说「智能化」倒不如说是「自动化」，后者更能传达出我这一个星期以来对于智能家居的体会。

就拿开头的例子来说。在传统的智能家居场景下，我晚上下班到家时需要做出两个动作，一是掏出钥匙开门，二是找到对应灯具的墙壁开关。但是在铺设了智能家居的环境之下，这些动作都将不再存在：一到门口，我先通过具备指纹识别功能的门锁开门，而在开门的瞬间，之前早已安装在门上的磁传感器被激活，室内的灯具通过智能墙壁开关自动开启，全程不需要我手动去调试或者操作，这便是智能家居「自动化」留给我的最深的印象。

如何实现智能家居？

智能家居建立在众多智能家居设备的基础上。

目前市面上的智能家居产品已经几乎囊括了所有传统家居品类，小到最基本的照明产品、开关/插座、传感器、摄像头，大到各类大小家电（风扇/空调/路由器/空气净化器/智能网关等）、防盗产品（门锁/门铃）等产品，几乎都可能买到。

1.照明产品：包括智能灯泡、智能灯座、智能灯带、智能吸顶灯等；

2.开关/插座：智能墙壁开关、智能插座、智能旋钮开关、智能感应开关等；

3.传感器：智能门窗磁传感器、智能温湿度传感器、智能水浸传感器、智能人体传感器等；

4.其他：智能窗帘电机、智能门锁、智能空气净化器、智能风扇、智能监控器等。

但是单独拥有这些智能家居产品还不够，你还需要一台能够串联起不同智能家居设备的「智能网关」。

智能家居设备与智能网关配对之后，后者会负责收集各个智能传感器检测到的数据，同时兼顾远程管理和联动控制其他智能家居设备的功能，这也是为何我们能够在手机上操作灯泡、开关，或者是联动不同电器的原因。

但是智能网关发展至今，目前尚未从根本上解决不同品牌智能家居设备互联互通的问题。也就是如果你用的是A品牌的网关，那么你将无法将B品牌的智能家居设备接入A品牌网关。例如小米米家的大部分智能家居产品只能挂靠在「米家智能网关」，而无法接入其他网关产品下。这样的情况也就意味着，中途转换智能家居平台的成本太高，也十分麻烦。

所以目前在选择「入坑」智能家居时，选择一个合适的智能家居平台就尤为重要，目前国内的智能家居平台以「小米米家」以及「苹果HomeKit」为主，由于后者授权给了多个品牌使用，所以会更多的品牌可以选择，例如飞利浦、小燕科技、Aqara等。米家和HomeKit各有优劣，前者胜在价格亲民、品类繁多，而后者则由于与苹果系统深度绑定，而且在功能以及体验上要更加完整，能够为苹果设备用户带来更加统一的体验。

苹果从2016年开始将「家庭」应用深度继承到了系统当中，而我又是一个苹果设备的深度用户，所以选择HomeKit就显得水到渠成。

智能家居设备初体验

今年双十一，我购买了一套智能生活套装和几个墙壁开关，开启智能家居改造之旅。

目前我居住的小区是已经比较老旧，秉持着「轻改造」为主的原则，我想尽量将旧电器利用起来，所以选择了「智能生活套装」和「智能墙壁开关」，其中前者包含了智能家庭中心（也就是智能网关）、智能感应开关、智能门窗磁传感器、智能插座、智能灯座，基本覆盖了我的需求，而且相比单买也更加实惠一些。

此外，所选的这几款产品也十分容易安装，除了智能墙壁开关需要花费一些功夫和具备一定的电工知识以外，其他产品对于零动手能力的人也能轻松搞定。

智能家庭中心是最重要也是最不重要的产品。说它最重要是因为它连接了家中其他智能家居设备，而说它不重要也是因为几乎和路由器一样无感的存在，设置一次之后就不需要再进行任何操作了。





此外，由于采用的是ZigBee 3.0协议，所以在断网的情况下，也依旧能够连接屋内的智能家居设备，确保先前设置的联动操作依旧可以通过家庭中心正常执行。

照明作为家居中最基本也是最为常见的场景，也是我这一次的重点改造对象，主要用到了三个产品，分别为智能灯座、智能插座、智能墙壁开关。

智能灯座和智能插座都很好理解，一个能让普通灯泡变智能、一个能让普通插座变智能，核心的功能都是通过内置的智能芯片控制通断电，实现开关功能。由于智能芯片具有通信连接能力，所以我们也就自然而然地能够通过其他终端来控制这些家居设备，其实这也是其他智能家居产品实现「智能化」的思路。

「智能灯座」和「智能插座」的安装都很简单，零动手能力的人看会说明书几乎就能秒懂，所以这里就不再赘述。比较考验动手能力的是「智能墙壁开关」的安装。

按照室内供电路线的布局，目前智能墙壁开关分为「零火线版本」和「单火线版本」，选购之前应该按照自己家中的供电线路布局做出选择。此外，智能墙壁开关还涉及到控制路数的配置。

安装过程由于涉及到电路以及人身安全问题，请确保在切断电源之后才开始安装，而且如果不熟悉如何安装的话，建议还是由专业人士或者小区电工来安装，避免发生意外。

最后是「智能感应开关」和「智能门窗磁传感器」，安装和步骤同样很简单，但对于位置的选择有一定的要求，毕竟这将决定到底哪些智能家居设备会与之产生联动。

打个比方，我将「智能门窗磁感应器」装到了家里入口门的位置，那么这就决定了我希望打开家门的这个动作能够与家里的智能家居产品产生联动，这样一来每当晚上下班回到家里时，一打开家门，门窗磁感应器检测到开门动作，进而自动执行事先设计好的联动反应，也就是打开室内的灯光，一切几乎在开门的瞬间就完成，以前摸黑找开关的情况也不会再出现。

我还想到一个实用场景。夏天的时候可以将「智能门窗磁感应器」贴在窗户上，然后在手机上设置联动效果，当检测到关窗的动作时，可以直接开启接入了智能插座的空调。

「智能感应开关」也是一样的道理，但它是通过双侧的红外感应来检测周围的动作，所以我将它安装到了阳台的位置，当检测到阳台有人走过时，自动亮起阳台的灯，然后五分钟之后会自动熄灭。

值得一提的是，「智能门窗磁感应器」和「智能感应开关」除了能检测动作以外，还内置了传感器，其中前者能够检测温度，后者能够检测温度、光照度，这些数据同样能够充当与其他智能家居设备联动的基础。例如当室内温度降低（或者增高）到设置水平线时，自动打开屋内的取暖器（或者空调）；当室内的光照度过低时，自动打开室内的灯光等。

HomeKit初体验

满打满算，距离苹果正式推出HomeKit平台已经过去了五个年头。在这五年里，iPhone和iPad相继迈入全面屏的世界，Mac由蝶式键盘用回了剪刀式键盘，AirPods也终于迎来降噪功能，似乎苹果的硬件都有了许多焕然一新的变化。

但HomeKit呢？严格意义，这五年期间对于HomeKit来说最重要的只有两件事，一是2016年家庭应用的推出，这是苹果第一次将HomeKit落地到可视界面，为整个平台后来的发展奠定了基础；第二是2017年苹果降低HomeKit的开发门槛，由此前的硬件芯片认证改为软件认证，大大降低了研发的难度和成本。

在最新的iOS 13系统当中，家庭应用继续得到完善：HomeKit安防视频、HomeKit路由器、Siri快捷指令、更新配件控制选项、HomePod加入自动化等都是新的功能。但最基本的操作依旧没有大改，这两天体验过后，我总结了以下几个关键词：「家庭」「房间」「配件」「场景」「自动化」。

为了易于管理，家庭应用以「家庭」→「房间」→「配件」为层级关系，首次进入之后会自动生成一个「家庭」，之后你可以根据家中房间的实际布局设置不同的「房间（或者区域）」，方便你能更加方便地管理家中的智能家居设备。

通过扫描配件代码或者NFC配件等形式添加配件之后，我会首先将配件按照实际安装的位置来归类到对应的房间当中，例如在客厅中，我一共安装了四款配件，分别是「智能灯座」「智能墙壁开关」「智能门窗磁感应器」「HomePod」，经过重新命名之后分别对应的是「客厅落地灯」「客厅开关」「客厅门窗磁传感器」「HomePod」。值得一提的是，由于智能墙壁开关和智能门窗磁传感器还分别具备按钮编程和温度检测的功能，所以多出了「客厅温度感应器」「客厅开关」两个配件。

其他房间的设置大概走的也是这样的步骤。全部设置完成之后，你可以在家庭应用的首页看到家中所有智能家居设备的状态，轻点或者按住方块就能控制不同的设备。

在手机上单独控制智能家居设备只是智能家居场景中最为基础的操作，我更喜欢的是「场景」以及「自动化」两个功能，这才是智能家居设备直接提升生活品质的关键。

通过场景功能，我可以同时控制多个配件，提高效率的同时还能实现更加简易的控制效果。例如我创建了一个名为「出门」的场景，其中包含的动作为关闭所有灯光，之后只需对Siri说一声「我出门了」或者点击手机上的出门场景按键，家里的灯就会自动关闭，而不用单独手动操作。

按照这个思路，你还可以设置「起床」的场景：激活之后自动打开窗帘，同时HomePod或者支持AirPlay的扬声器响起自己心仪的歌单，前一天晚上提前放好的吐司也在接入了智能插座的面包机上烤好了。

接下来说说「自动化」，在使用这个功能之前你需要将HomePod、Apple TV或iPad设置为家居中枢，其中倍设为家居中枢的设备必须留在家中，并已连接到家中的Wi-Fi网络且处于开机状态。

目前家庭应用中有五个自动化触发条件，分别为「到家时」「出门时」「某个特定时间」「配件受控制」「感应器检测到变化」，其中前两者是基于地理围栏技术，当家庭用户的iPhone出现在（或离开）设置的区域时，将触发相应的自动化程序，最直接的应用就是设置到家或者离家时自动执行「到家」「离家」的场景。

从字面意思就能看出「某个特定时间」的自动化是基于时间触发条件，可选的时间点除了日出、日落以外，还可以自由设定精确到分钟数的时间，此外也可以设置重复选项以及当家庭成员在家时的是否继续执行的功能。

「配件受控制」和「感应器检测到变化」是我用得比较多的功能。当配件开启、关闭或检测到异常时，可以让其他配件和场景自动回应和执行操作。得益于智能门窗磁传感器以及智能感应器的感应功能，我设置了三个配件自动化条件，分别是「当客厅门磁感应器」打开时（也就是开门时），客厅的落地灯、卧室落地灯、玄关主灯自动开启，以及「阳台检测到动作时」（也就是有人进入阳台区域时），自动打开阳台主灯。

但目前家庭应用的自动化的功能性还不够完善，例如某些感应器能够获取光照度或者温度，但我无法将这些数据作为自动化的触发条件，只能在第三方应用中设置。

总结

智能家居的概念并不新鲜，微软在二十年前就已经设想出了这种场景的大概，甚至还将这个设想拍摄成一支短片：视频中女主人通过面部识别开启门锁、通过电脑调整不同家居设备状态等等一系列操作都像极了如今智能家居的场景。

但这不意味着两者能划上等号。现代智能家居的控制端从电脑转移到了更为便携的移动设备上，操作界面可视化程度更高，还有智能家居设备的传感器体积变小，种类更多等，都是二十年前设想中的智能家居所无法拥有的，也是现在智能家居的优势所在。

如果你问我从普通的家居环境转换到智能家居场景之后，最深的感受是什么？

我大概率会回答：「智能家居让我的生活变得更有效率。」当生活中许多看似必要但却不重要的「琐碎」被一行行提前设定好的「自动化」代码替代了之后，呈现在我面前的将会是一个更具效率的家居环境。