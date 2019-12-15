杭州灵隐寺：网传“券商基金年终祈福”与本寺无任何关系

据杭州灵隐寺官方消息，2019年12月13日18时29分，《每日经济新闻》记者陈晨在《每日经济网》首页要闻栏刊发1700多字的署名消息说：“12月18日——19日（周三、周四），天风证券将在上海召开展望2020年度策略会，而在下周五上午，天风策略会将会“移步”灵隐寺，接待人为灵隐寺主持方丈，不过这是小范围的邀请。”并提及“……去年，多家券商推出了年度策略会的门票收费计划，票价从3888元的“入门价”到6888元不等。”

《每日经济新闻》发布的消息被网易等多家媒体转载。《每日经济新闻》发布的消息，实为哗众取宠，借寺炒作、敛财，严重伤害了佛教信众的感情，也损害了杭州灵隐寺的形象。为此杭州灵隐寺特别声明。

以下为杭州灵隐寺声明全文：

近日，在一些网络媒体上发现有借“灵隐寺”的名义，发布“券商基金年终祈福”活动信息。对此，杭州灵隐寺郑重声明，此活动与本寺无任何关系，本寺从未委托或授权任何单位或个人开展与此相关的活动。

杭州灵隐寺一贯旗帜鲜明的反对任何借佛炒作、敛财的商业活动，杜绝此类助长社会不良风气、欺骗信教群众感情、有损佛门形象的不良炒作。为此，杭州灵隐寺特别声明如下：

1.任何个人或团体，打着杭州灵隐寺旗号，以各种名义，对外进行各种经济活动、商业活动，均涉嫌违法。

2.任何有损佛教形象及杭州灵隐寺声誉的行为，杭州灵隐寺将保留追究当事人法律责任的权利。

3.《每日经济新闻》等商业炒作的报道在社会上已经对灵隐寺造成严重不良影响，杭州灵隐寺和杭州灵隐寺方丈光泉法师本人要求该机构立即停止虚假的商业炒作和宣传，并保留追究该机构法律责任的权利。

灵隐寺举办的各类活动，均严格遵守国家法律法规，遵循佛教法事活动庄严、清净、神圣的原则举行，并通过灵隐寺官网、灵隐寺官方微信发布。为此，特提醒广大信众，提高防范、鉴别意识。如有疑问，请与灵隐寺客堂联系。联系电话：0571-87968665。

特此声明！