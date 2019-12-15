央视采访《英雄联盟》S9冠军Doinb：期待未来加入中国国籍

IT之家12月15日消息 早前《英雄联盟》全明星赛已落下帷幕，随后有央视节目分别采访了包括S9总冠军FPX战队的doinb在内的多位职业玩家，同时他们还分享了自己对于2019年的看法以及未来的愿望。

对于自己给2019年的生活打多少分的问题，FPX战队的刘青松表示100分满的话会给自己打70-80分，主要是给自己的中单和打野打的成绩；Tian则表示自己会给自己打70分，10分扣在今年赛季初，剩下20分扣在世界赛；Doinb则给自己打80-90分，同时他对自己队内的每一位队友都很满意，都想打满分，因为大家都很努力；JackeyLove 则结合自己整年的状态给自己打了个及格分；PDD也给自己的2019年打80分，同时他还调侃这20分扣在自己没有减肥成功上。

在印象最深的事情上，FPX战队的刘青松表示2019年发生了许多之前从未想过的事；Doinb则表示S9夺冠是今年自己印象最深的事情，这也证明了自己是有实力拿下世界冠军的；Tian则表示S9夺冠后走在大街上会被认出来；刘青松则表示S9夺冠后一些之前不怎么说话的人突然都过来表示祝贺；PDD也给自己的2019年打80分，同时他还调侃这20分扣在自己没有减肥成功上。谈到2020年的目标时，Doinb表示自己的目标是春季赛拿个冠军，进MSI，Tian的目标也是2020年再拿一个冠军。

值得注意的是Doinb还表示自己目前正在准备申请绿卡，2016年到现在每年都在准备一些材料，希望有机会后面转到中国国籍。