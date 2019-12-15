生鲜创业，为何“保鲜”那么难？

5个月前，一颗里面烂掉的西瓜，以及后续一系列与客服还有配送站工作人员的扯皮，让懂懂笔记放弃了生鲜电商应用。

5个月后，我厨、吉及鲜、妙生活、呆萝卜等一系列生鲜电商平台因为资金链断裂难以为继，在这个初冬接连退场。这番景象，也让公众对生鲜电商行业多了一份关注。

出于观察和体验，懂懂笔记近日又通过每日优鲜平台购买了一次水果，虽然品质一般，但里面倒是没有坏——只不过订单上明明买的是一份橙子，送来的却是几只橘子……

买的橙子，送来的却是橘子

No.1所有人都低估了烧钱的可怕

无论是坏掉的西瓜还是送错的橘子，都只是一个个体在购买体验中的小插曲。但对生鲜电商创业企业而言，这却是如今因疯狂烧钱饱受资金压力后，失去的那份当年开疆扩土时的“新鲜”。

根据中商产业研究院的报告显示，2018年我国生鲜市场交易规模达到4万亿元。其中，生鲜电商行业的市场交易规模达到2103.2亿元，较2017年的1402.8亿元增长49.93%，但渗透率仅为5%左右。报告预计当前线上市场的渗透率还将持续提升，到2020年将达到21.7%。也就是说2017年到2020年的复合增长率会达到49%。

面对如此一个万亿元级别的市场，没有人会不动心。所以，互联网巨头们纷纷加码的同时，无数创业者也在涌入这个市场。

2016年，在新零售风潮下，生鲜电商风头正盛。或许是想体验风口上的新生事物，又或许是单存的想蹭平台大把烧钱的补贴，很多用户尝试了无数的生鲜电商平台，这些平台水平虽然参差不齐，但当时的它们确实都做到了够快、够鲜。当然，在烧钱补贴之下人们也体验到了足够的便宜。

三年后的这个冬天，头部生鲜电商平台如美团旗下的小象生鲜，阿里旗下的盒马鲜生，永辉超市旗下的超级物种等，都先后出现了关店情况。至于上文提到的呆萝卜、吉及鲜、妙生活等也都因为经营不善、融资失败等原因，先后退出了市场。

在此之前，它们当中有不少都是获得过上千万元融资、估值上亿元的创业企业，而如今在这个行业中再谈融资，几乎已经成为一件非常奢侈的事情。

前置仓是生鲜电商行业最新也是最热的概念之一，2019年甚至被称为前置仓模式的元年。在今年上半年，不仅使用前置仓模式的创业公司高速增长，连盒马、每日优鲜等市场头部玩家也都纷纷加大投入，30分钟配送几乎成为了这一行业的标配。

对于所有用户而言，如此高效率的配送服务当然是一件好事，但生鲜品类的产品，在快的同时“鲜”也是决定性因素。行业起伏初期，物美价廉几乎是所有刚刚拿到融资的平台呈现出来的景象，但要知道，这一切都是建立在烧钱的基础之上。

随着这些平台自身体量的扩大，对于成本的要求也越来越高，而此时资本市场也变得越发谨慎了。对于这样一个短时间内看不到盈利希望，却又需要长时间不断大量投入的赛道，资本不再那么感兴趣了。

根据网经社电数宝的数据显示，截止2019年12月11日，2019年内生鲜电商行业的融资事件数量为22次，同比下降了38.89%。这说明投资人对于整个生鲜电商行业的态度，正在发生巨大改变。

前不久，吉及鲜CEO璐阳在宣布融资失败、公司将开始裁员的全员会上透露，过去的三个月里自己已经见过100多位投资人，但最终还是没能获得新一轮融资，“因此公司只能进行降薪、裁员以及关仓。”

而另一家因资金问题陷入泥潭的社区生鲜电商平台呆萝卜，其创始人兼CEO李阳在公司出现危机后对媒体这样反思：“我们对增长的预期与需求太高，低估了生鲜的烧钱速度，以至于消耗过快，这是我们做错的地方。”

其实从某种意义上来看，生鲜电商虽然挂着电商的名头，但与我们熟知的传统电商模式有很大不同，特别是此前兴起的前置仓模式，某种意义上是一种全新零售理念。对此，相关电商行业分析师对懂懂笔记表示：“生鲜电商必须拥有足够的规模化，这种规模化不仅是平台本身，也要求整个上游农产品供给也能有足够的规模化。但想要在上游供给方面实现规模化、标准化是非常困难的，者需要非常大的投入，现在盒马鲜生就在做这件事，但如今能像阿里一样承担得起如此成本的没有几家。”

该人士同时强调，“另外，现阶段国内冷链物流的建设还不是那么完善，并且冷链物流是一个非常庞大的系统工程，需要整个行业一起推动。而这也无形中加大了生鲜电商平台的成本。尤其是最后一公里的人工配送成本以及生鲜存储，都需要很高的资金投入，可以看到如今阿里、京东等巨头也在通过蜂鸟、达达这些自家生态内的配送系统来降低成本，但那些小众平台很难实现这种成本分摊。”

显然，资金和成本压力是整个生鲜电商行业普遍面临的问题。曾经，它们可以凭借对未来美好承诺的PPT获得投资人的认可，但在资本寒冬下，资本已经不再相信“画饼”。

No.2发霉玉米和开裂圣女果正在“劝退”用户

投资人不再慷慨，成本压力又高居不下，想要活下去就必须缩减成本。裁员、降息、关仓之外，作为普通消费者的我们，如今最直接的感受就是生鲜产品的价格不再那么便宜，产品的质量也不再那么鲜活。

一位北京石景山区的董女士近日对懂懂笔记表示：“我现在真的挺失望的，以前不到30块钱你能在这些生鲜电商平台买到一大份品相不错的草莓，但现在稍微好一点儿的草莓没有40元都不要想，而且分量还没有以前多了。”

前不久，她在每日优鲜平台上购买了一份玉米，当她扒开玉米叶时发现用干瘪来形容手中的玉米都有些显得“溢美”，因为有的玉米心都已经出现了非常明显的黑斑。另外，她在另一家知名生鲜电商平台购买的水果同样质量堪忧，其中一份圣女果有不少开裂的情况，而且整体摸上去都很蔫也不太新鲜。

消费者孙先生一直是盒马鲜生的忠实用户，他感觉以前买的蔬菜都比较新鲜，但最近几个月却发现质量越来越不理想。比如一款长期购买的西红柿，价格很高，以前质量也都非常好，但后来有两次送来的都是青绿色，根本没法吃。一个星期前购买的芹菜，都是干巴巴空心的。此外，近一个多月来买到不新鲜的黄瓜、菠菜时有发生。孙先生觉得盒马非常方便，已经离不开这个服务了。但是，如今时常会遇到不新鲜的菜品，真的让他很挠头：“贵一些可以，但一定要保持品质啊！”

当然，在高昂的成本压力下，消费者也不能一直用平台在高补贴时期的价格作为消费标准。但是，用户可以体谅平台的价格上涨，却不能忍受涨价的同时品质却如此下滑。

在回顾过去半年来生鲜电商行业的新闻时，可以发现不乏各大知名电商平台的负面信息：例如每日优鲜这样的行业独角兽，被曝光将死水产与活鲜混放、或在冷冻后作为冰鲜水产售卖；果蔬变色后才下架，本该一小时送达的蔬菜在仓库滞留超一周。

前不久还有媒体在“卧底”后曝光盒马鲜生存在以死鱼冒充成活鱼的现象：当用户要活鱼,则配送活鱼产品；而当用户下单注明需要“宰杀”时,工作人员用死鱼宰杀再进行配送。诸多事件曝光之后，用户对于这种生鲜配送的模式自然产生了更多顾虑。

虽然一些平台方一直在强调品质是它们工作保障的最优先级，但用户和市场的反馈不会骗人。说实话，无论是新的生鲜创业企业还是巨头孵化出的新业务，前期用补贴聚拢用户确实可以迅速培养出用户的使用习惯。这就像网约车、共享单车等项目一样，虽然这些企业还在亏损，但如今的消费者在出行方面确实已经彻底的改变了习惯。从这一点上来看，网约车、共享单车的前期烧钱是成功的，但是烧钱之后呢？

有人说，生鲜电商对于如今越来越懒的消费者而言正在变成刚需，人们都不愿意下楼买菜、买水果，都希望有人能为其代劳。但我们必须知道，这个刚需的完善必须是建立在商品品质有保证的前提下。

试想一下，当我们频繁购买到发霉的玉米、蔫软的圣女果和枯干的绿叶菜时，是会继续下单还是走下楼去旁边的菜市场（超市）？

【结束语】

快捷和便宜虽然重要，但品质则是每一家生鲜电商平台的立命之本，无论任何原因都不应该在品质上打折扣。以往拼多多曾被很多网友调侃为“拼夕夕”，后来价格便宜的同时品质开始明显提升，网友又开始称它为“拼爹爹”。

两个名称的改变背后，是用户对平台态度的变化。对于如今的生鲜电商平台而言，道理也是如此。以前在烧钱时用“物美价廉”换来的“鲜活”印象，如果在当下被一次又一次的“陈腐”所替代，透支的就是品牌自己的生命力。没有了信任，咸鱼再想鲜活地翻身，恐怕真的就是天方夜谭了。