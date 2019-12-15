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格力高瓴“联姻”获正式批复，历时8个月混改交易落下帷幕

2019/12/15 18:32:40来源：新浪科技作者：-责编：微尘评论：

格力电器再次发布公告，公告指出格力集团已于2019年12月13日收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会下达的《珠海市人民政府关于同意珠海格力集团有限公司协议转让所持珠海格力电器股份有限公司15%股份暨签署股份转让协议的批复》和《关于同意格力集团协议转让所持格力电器15%股份暨签署股份转让协议的批复》，珠海市政府和珠海市国资委已批复同意格力集团与珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海明骏”）协议转让格力电器15%股份的交易事项。

在此之前，格力电器表示格力集团与珠海明骏已经正式签署了《珠海格力集团有限公司与珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）关于珠海格力电器股份有限公司15%股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。不过按照流程，在双方签署完相关协议后，仍需要有关主管部门的批准或确认。因此，此次公告的发布也意味着，格力集团和珠海明骏签署的股权转让协议正式生效，这场历时8个月的混改交易落下帷幕。

12月3日，格力电器公告控股股东格力集团与最终受让方珠海明骏已签署股份转让协议后，格力电器董事、副总裁望靖东表示：“对于高瓴资本的加入，格力十分欢迎，这是格力电器发展史上的里程碑事件。高瓴资本对于格力电器而言并不陌生，在与高瓴资本过去十余年的相处过程中，我们发现高瓴资本作为专业化、市场化的投资机构，对家电及先进制造行业拥有长期研究和深入洞察。高瓴资本能够参与此次混改，从长远来看，将可以帮助格力电器进一步优化股权结构，激发企业转型活力和市场竞争力，实现企业价值链的整体跃升。”

而珠海明骏出资方代表高瓴资本合伙人易清清则表示，高瓴有幸通过公开的股权受让，与‘老朋友’格力电器一起踏上新征程，继续扎根、服务珠海战略发展。未来，我们将充分发挥长期投资、全球研究以及帮助实体经济转型升级的经验，‘加磅’中国制造，积极引入战略资源，与包括格力电器在内的优秀企业一起，以科技创新为驱动，实现从‘先进制造’向‘智能制造’的历史跨越。”

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关键词：格力电器高瓴资本董明珠

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