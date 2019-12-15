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微软Visual Studio Code 1.41正式发布

2019/12/15 18:38:06来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Visual Studio Code 1.41 版本，即十一月更新发布了。

以下是主要亮点：

详细内容：https://code.visualstudio.com/updates/v1_41

下载地址：Windows: User System | Mac | Linux: snap deb rpm tarball

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关键词：Visual Studio CodeVS Code

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