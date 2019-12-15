微软Visual Studio Code 1.41正式发布

Visual Studio Code 1.41 版本，即十一月更新发布了。
以下是主要亮点：
资源管理器中的压缩文件夹 - 默认情况下，单个子文件夹处于折叠状态
编辑差异视图的左侧 - 现在可以在差异视图中编辑两个文件
键入时更新搜索结果 - 键入时更新全局搜索结果
问题面板改进 - 按问题类型过滤并将输出限制为活动文件
Minimap 高亮错误和内容更改 - 快速查找文件中的问题和更改
终端最小对比度 - 设置首选对比度以提高可见度
标签中的 HTML 镜像光标 - 匹配 HTML 标签中的自动多光标
JS/TS 中的可选链接 - 使用?.运算符可以简化嵌套结构的使用
提取接口重构 - 快速将内联类型提取到 TypeScript 接口
远程-容器扩展 - 更好地支持在 Docker 容器中打开存储库
Visual Studio Online - 创建并连接到基于云的开发环境
详细内容：https://code.visualstudio.com/updates/v1_41
下载地址：Windows: User System | Mac | Linux: snap deb rpm tarball