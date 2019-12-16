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三星Galaxy S11全新渲染图出炉

2019/12/16 6:52:14来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月16日消息 三星Galaxy S11将于2020年2月18日发布，尽管大多数规格已经泄漏，但真机照片并没有太多泄露，因此目前大都还是渲染图。

外媒LetsGoDigital和Concept Creator创建新的三星Galaxy S11渲染图，充分展现了外观设计细节，不妨一起来看一下。

三星Galaxy S11预计规格：

显示屏：S11e–6.3英寸，S11–6.7英寸，S11 Pro 6.9英寸动态AMOLED显示屏，分辨率QHD +、HDR10 +支持、120 Hz刷新率。

电池：S11e -4000 mAh，S11- 4500 mAh，25W充电，S11 + 5000 mAh

处理器：Exynos 990和骁龙865处理器。

连接性：4G和5G型号

主摄像头：S11e：具有2倍光学变焦的6400万像素主摄像头，1200万像素广角镜头和1200万像素超广角镜头。S11和S11 +：108MP Samsung ISOCELL Bright HMX，5倍潜望镜变焦相机，3D ToF传感器，较小的Infinity-O前置摄像头，总共5个镜头。

操作系统：基于Android 10的OneUI 2.0

生物识别：显示屏指纹读取器。

端口：USB-C，无3.5mm耳机插孔

尺寸：161.9 x 73.7 x 7.8毫米（8.9毫米（包括后置摄像头凸起））

结构：金属框架，黑色玻璃后盖。

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关键词：三星Galaxy S11

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