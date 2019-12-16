B站重金投入电竞赛事直播，究竟有何野心？

如果不是B站在电竞直播上的一次“突然发力”，部分人甚至还未意识到，这家与二次元紧密捆绑在一起的公司，如今在电竞的道路上已经行进至如此之深。

12月6日，B站宣布将获得在2020年至2022年间网络游戏《英雄联盟》全球总决赛（后文简称“S赛”）中国地区的独家转播权。有消息称该版权价值8亿元，对此B站相关负责人向蓝鲸TMT表示无法就合同发表更多评论。

在国内，S赛拥有相当高的话题度。根据新浪微博发布的数据显示，今年S赛的相关话题阅读量达到364亿，赛事讨论量8516万。赛事期间，共有1.3亿人次观看直播。同时，用户共累计发布20.5万相关短视频，累计播放量50亿。而2020年，这一赛事再次由中国作为主办方，毋庸置疑电竞产业将来到新的高度。

一举斩获三年的独家转播权，B站的电竞事业迎来一个重要契机。从斗鱼、虎牙这些更加垂直的游戏直播平台中竞标成功之后，对于B站最好的结果是迎来一次质变。

8亿买下热门电竞赛事版权，值不值？

对于B站来说，这笔8亿元的买卖是否划算，还需要看价格的合理程度和对公司发展的后续影响。在价格的横向对比上，有一些早期的案例可以作为参考。

2016年据外媒报道，美国职业棒球大联盟（MLB）旗下的流媒体视频部门（BAMTech）以3亿美元的价格买下了从2016年到2023年英雄联盟赛事的转播权。消息称，该转播权所涵盖的比赛范围包含除中国区外的S赛、全球各区的其他联赛和杯赛等等。折算下来，约合2.6亿元每年。

从价格上来看二者相差并不多，唯一的差别是BAM承包了一些其他海外赛事的转播权。目前在国内，这些赛事的转播权分散在其他游戏直播平台。比如今年10月，虎牙宣布获得2020-2022年韩国LCK赛事的独家权。对于购买价格，虎牙方面表示不便透露。同时，据媒体报道，2020年中国LPL联赛的S档直播权则以6000万元的价格被企鹅电竞收入囊中。

时间维度同样也需考虑在内。

截至到2019年，英雄联盟这款游戏已步入第10个年头，其制作方Riot Games释放出的种种信号——包括将发布英雄联盟的手游版，基于该游戏背景的战棋游戏与模拟经营游戏等，暗示着产品的策略正由单打独斗换为产品矩阵，用以延续游戏热度。

毫无疑问，电竞赛事未来将以移动游戏为主。艾媒咨询发布的《2019年中国电子竞技行业研究报告》显示，2020年，国内移动电竞游戏市场规模预计达到631亿元，近乎为端游电竞游戏市场规模的2倍。因此端游联赛的转播权，从长期来看边际效益递减。B站交易成功之后，未来的道路仍然漫长。

持续投入电竞，B站欲造新增长点

乐视体育的前车之鉴已向外界证明，公司的发展与所获得的版权数量并不一定呈正比；在行业内，斗鱼、虎牙甚至快手的增长速度也并没有因为独家版权而受到太大影响。此次，B站一度被外界形容为要做国内最大的电竞赛事直播平台。那么，这一“宏伟”的目标对于B站来说，究竟透露出什么野心？

至少从目前来看，电竞已经成为了B站业务版块中相当重要的一大元素。过去的2年，B站投入了大量的精力参与到电竞赛事之中，包括赛事直播、俱乐部运营等等。

2017年12月，B站成立电竞俱乐部Bilibili Gaming（后文简称“BLG”），并相继组建了游戏《英雄联盟》、《绝地求生》等分部征战相关联赛。在2018年10月，B站表示为了更好地涉猎全球电竞内容，成立电竞公司上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司，并成立了游戏《守望先锋》分部征战知名度更高的海外联赛。

在财报中，这反映在直播业务营收比重的不断加大和付费用户的日益增多。在2019年第三季度，直播业务对比游戏业务达到48.5%，而在去年同期，二者的比例仅为22.7%。B站在今年三季度财报中透露，观看S赛最高同时在线人数较去年翻番。

另一方面，B站月活和月活中付费用户数出现了一些较为有趣的变化。2018年四个季度的财报显示，B站全年的月活呈现出环比增长速度逐渐下降的趋势，尤其是在三季度和四季度，月活仅由9270万上升至9280万，环比增长率仅为0.1%。但另一方面，付费用户数却保持着明显的增长速度，同期的环比增长率达到了25.7%。

和业内其他游戏直播平台竞争，B站有着自己的独特优势：庞大的年轻群体，和极高的移动端活跃用户（占比）。在今年第三季度，B站移动端月活达到9620万，占总月活的75.2%。而斗鱼移动端月活仅为5210万，虎牙仅为6380万。

游戏、广告、电商以及直播，在用户“质”与“量”同时提升的背景下，业内普遍认为，B站已开始多条腿同时走路来加速变现。申万宏源分析师林起贤在分析中曾表示，截至10月底，哔哩哔哩电商平台GMV达到10亿元，预计内生电商将成为2019年的一大收入增长驱动力。尽管短期利润率承压，但B站的高粘性用户，已经让其踏上了可持续健康变现的道路。