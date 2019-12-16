2019年中国最具影响力的25位商界女性公布：董明珠、海思总裁何庭波入选

IT之家12月16日消息 今日，财富中文网公布了2019年中国最具影响力的25位商界女性，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠、海思总裁、2012实验室总裁何庭波、苹果公司副总裁及大中华区执行董事葛越入选。
财富中文网表示，当前中国商业发展的一个事实是，无论传统行业还是新兴行业，女性领导者都在扮演着重要角色。以下为财富中文网公布的2019年中国最具影响力的25位商界女性：
|人物
|公司
|职位
|董明珠
|珠海格力电器股份有限公司
|董事长兼总裁
|王凤英
|长城汽车公司
|副董事长、执行董事兼总经理
|范红卫
|恒力集团
|副董事长
|何庭波
|海思
|总裁、2012实验室总裁
|段小缨
|通用电气公司
|国际业务总裁兼首席执行官，通用电气公司全球高级副总裁
|孙玮
|摩根士丹利
|亚太区联席首席执行官兼中国区首席执行官
|杨惠妍
|碧桂园集团
|联席主席
|张茵
|玖龙纸业
|董事长
|程雪
|佛山市海天调味食品股份有限公司
|副董事长
|王静瑛
|星巴克
|中国董事长兼首席执行官
|杜鹃
|国美控股集团
|决策委员会主席兼首席执行官
|彭蕾
|Lazada公司
|董事长
|张家茵
|金拱门（中国）有限公司
|首席执行官
|徐新
|今日资本
|创始人、总裁
|陈心颖
|平安集团
|联席首席执行官、常务副总经理、首席运营官、首席信息执行官
|张颖
|诺华制药（中国）
|总裁
|董炜
|耐克公司
|全球副总裁、大中华区总经理
|马佳
|Booking.com
|中国区总裁
|吴亚军
|龙湖地产
|董事局主席
|杨筱萍
|BP
|中国董事长兼总裁
|林钰华
|花旗银行
|中国区首席执行官
|葛越
|苹果公司
|副总裁及大中华区执行董事
|钱治亚
|瑞幸咖啡
|首席执行官
|孙洁
|携程旅行网
|首席执行官
|萧洁云
|思科
|大中华区总裁