2019年中国最具影响力的25位商界女性公布：董明珠、海思总裁何庭波入选

IT之家12月16日消息 今日，财富中文网公布了2019年中国最具影响力的25位商界女性，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠、海思总裁、2012实验室总裁何庭波、苹果公司副总裁及大中华区执行董事葛越入选。

财富中文网表示，当前中国商业发展的一个事实是，无论传统行业还是新兴行业，女性领导者都在扮演着重要角色。以下为财富中文网公布的2019年中国最具影响力的25位商界女性：