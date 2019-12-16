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2019年中国最具影响力的25位商界女性公布：董明珠、海思总裁何庭波入选

2019/12/16 8:18:12来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月16日消息 今日，财富中文网公布了2019年中国最具影响力的25位商界女性，珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠、海思总裁、2012实验室总裁何庭波、苹果公司副总裁及大中华区执行董事葛越入选。

财富中文网表示，当前中国商业发展的一个事实是，无论传统行业还是新兴行业，女性领导者都在扮演着重要角色。以下为财富中文网公布的2019年中国最具影响力的25位商界女性：

人物公司职位
董明珠珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁
王凤英长城汽车公司副董事长、执行董事兼总经理
范红卫恒力集团副董事长
何庭波海思总裁、2012实验室总裁
段小缨通用电气公司国际业务总裁兼首席执行官，通用电气公司全球高级副总裁
孙玮摩根士丹利亚太区联席首席执行官兼中国区首席执行官
杨惠妍碧桂园集团联席主席
张茵玖龙纸业董事长
程雪佛山市海天调味食品股份有限公司副董事长
王静瑛星巴克中国董事长兼首席执行官
杜鹃国美控股集团决策委员会主席兼首席执行官
彭蕾Lazada公司董事长
张家茵金拱门（中国）有限公司首席执行官
徐新今日资本创始人、总裁
陈心颖平安集团联席首席执行官、常务副总经理、首席运营官、首席信息执行官
张颖诺华制药（中国）总裁
董炜耐克公司全球副总裁、大中华区总经理
马佳Booking.com中国区总裁
吴亚军龙湖地产董事局主席
杨筱萍BP中国董事长兼总裁
林钰华花旗银行中国区首席执行官
葛越苹果公司副总裁及大中华区执行董事
钱治亚瑞幸咖啡首席执行官
孙洁携程旅行网首席执行官
萧洁云思科大中华区总裁
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关键词：董明珠

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