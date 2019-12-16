Windows Phone 8.1应用商店正式关闭

Windows 10移动版早在几年前就已成为将死的平台，其市场份额目前不到1%。2017年发布1709版本后，便再也没有过更新。去年年底，微软宣布将于2019年12月10日正式停止对 Windows 10移动版的支持。

目前，这一日期已经到来。不过微软发布公告补充说，装载Windows 10移动版的手机上的Office应用程序（包括Word、Excel、PowerPoint和OneNote）则要延期到2021年1月12日完全终止支持。届时，这些应用程序将不再收到微软的安全更新、非安全修补程序、免费的辅助支持，或在线技术内容更新。

微软还表示仍将大力支持 iOS和Android端的Office应用程序，并强烈建议使用Windows移动版的用户尽快过渡到 iOS或 Android。

另外，Windows Phone 8.1应用商店也于今日，即2019年12月16日正式关闭。使用Windows Phone 8.1的Lumia手机在这个日期之后仍可继续工作，但无法下载、安装应用以及接收更新。

Windows Phone早已式微，Windows 10移动版同样以失败告终。今年10月，Surface Duo 智能手机的推出告示着微软对移动领域显然没有放弃，不过这款双屏折叠手机运行的是Android系统，看来微软对Windows在移动平台的尝试短期内不会卷土重来了。