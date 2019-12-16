2020 年，数据中心将更加依赖开源、边缘计算和云

数据中心是业务的心脏，没有数据中心，IT就无法提供任何级别的功能、可靠性和敏捷性。2020年的数据中心会是什么样子？Jack Wallen 分享了他对来年的数据中心和边缘计算、Kubernetes、5G、容器安全等方面的想法。

边缘计算的兴起

越来越多的企业依赖于物联网（IoT）设备来提供服务。因此，必须重新考虑网络体系结构。几乎每个企业公司都使用各种形式的云，它们依赖于集中式网络。但是此类网络远非部署IoT设备的理想选择，这就是为什么许多企业将转向边缘计算的原因。

边缘计算是一种技术范例，可将核心处理功能推向所需的特定位置——通常位于网络边缘。这样就可以“就地”收集和分析数据，而不是将数据传输回中央云进行计算。边缘计算可最大程度地提高运营效率，提高性能和安全性，并最大程度地减少停机时间。2020年边缘计算将在企业级别呈现巨大的增长。

简化Kubernetes部署的工具

目前，Kubernetes需要做很多工作才能做到正确，部署起来比较复杂。这种复杂性可能将在2020年有所改善，因为已经有一些工具被开发出来，用来简化Kubernetes集群的部署和管理。

这些新工具将使Kubernetes集群的部署变得更加简单，大多数人都将能够以速度、可靠性以及更重要的是安全性来部署自己的集群。另外，这些工具将很有可能都是开源的。

将近90%的数据中心流量将集中在云上

到2020年底，几乎所有数据中心流量中的90%都有可能集中在云上。这将是私有云、公共云和混合云的组合，部分原因是AWS、Google Cloud Platform和Azure等服务的持续增长，以及将这些平台用于提供应用程序和服务的容器集群。

随着越来越多的社交网络服务严重依赖云，几乎可以预见的结论是，2020年很容易成为云成为网络和网络成为云的一年。

围绕容器部署的安全威胁

容器并没有消失，随着它们的普及，安全威胁也在增加。到2020年底，我们将至少看到一个围绕容器部署的大规模安全漏洞。这种破坏可能是由于公司从不安全的镜像或配置不良的网络中部署容器引起的；无论哪种方式，这种破坏都将把引起人们对容器安全的注意，从而导致某种类型的容器产生安全联盟，并采用技术来共同抵御。

对开源的更多依赖

没有开源，就不会存在许多企业级技术。在来年，我们将看到数据中心对开源的依赖性达到临界点。即便是现在，也很难找到一个在某种程度上不使用开源的数据中心。到2020年底，这将变得更加显而易见。

简单来说，更多数据中心将依赖于容器、自动化、云、边缘计算以及对核心开放的其他技术，这意味着Linux不仅将成为云的拥护者，还将统治数据中心。像CentOS 8、RHEL、SLES和Ubuntu Server这样的操作系统的市场份额将大大增加。

5G基础设施

随着OEM厂商在2020年底前同时推出设备和网络，5G将成为新的标准。这意味着，任何扩展边缘计算配置文件的公司都将发现5G对于成功采用这种新技术至关重要。

5G的速度预计将比4G网络快10倍，并且每平方英里能够支持数百万个设备，因此5G将使遥远的传感器即时更新连接的设备。实时处理能力的提高意味着人们将部署能够处理和管理5G的技术。对于任何利用物联网和边缘计算的企业来说，5G不仅是现实，而且是必需品。

容器集群自动化

来年，对人工智能（AI）自动化的依赖将更大。与CI/CD管道一起使用的AI已变得异常复杂。到2020年底，我们可能会看到自编程、自修复的集群部署。通过与群集相关的组件的正确组合，可以创建一个容器系统，该容器系统能够在更新失败时自动更新或回滚部署。开发人员将在这些系统的基础上为容器集群自动化提供几乎SkyNet的质量。

需要新的技能

由于采用了更新和更复杂的技术，IT领域将变得更具竞争力，IT从业者需要了解、学习更多新的技能，包括 Kubernetes、人工智能整合、云混合、容器安全、边缘计算、Linux等等。