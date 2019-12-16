专访电竞圈“顶流”Miss：非常荣幸以游戏技术被认可

北京，寒风肃肃的12月早晨，Miss——韩懿莹出现在一场创新论坛上。

知名电竞女选手、解说、主持人、虎牙当家女主播，多重身份下的Miss，被许多人直称“电竞女王”。

2007年入行，时间走过一旬。十二年里，Miss披荆斩棘，成长为圈内“顶流”，但脚步从未停留，她也毫不掩饰自己“工作狂”的体质。《Miss排位日记》7年如一日地更新，每个月还有大量的直播、活动等着她，日程满满当当，以至于Miss前不久在微博“诉苦”，欠了直播平台10天，“感觉要拿命来补啊……”

有人说电竞是游戏，有人说电竞是运动，但Miss坚持，电竞是一种精神。这种精神是人与人智慧、操作、力量、韧性各个方面的抗争，是和传统体育比赛一样，可以真切感受到的精神，这中间当然也包括和自己的抗争。

“夺冠，就是世界的主宰”

从当年在网吧里打游戏的小女孩，到先后站上《魔兽》和《星际争霸2》的冠军领奖台，再到电竞事业全面开花，许多人问Miss，这一路上你感到最成功的时刻是什么？

“还是夺冠。”Miss毫不犹豫地回答，“我一直觉得最成功，最开心的时刻，是你战胜了所有的可能，战胜了所有选手最后拿到冠军的那个时刻，那一瞬间是你觉得整个世界都是你的。我之前是跟很多夺过冠的朋友们讨论，我说你觉得用金钱去衡量你夺冠那个时候，多少钱你愿意换？所有人都回答多少钱都不换。你会觉得我是这个世界的主宰，我战胜了自己，我获得了世界。”

而多巴胺涌入大脑的这一刻，Miss说，她看到了另外一层人生。“如果时间可以重来，我还是会选择电竞这条路。我理解它，我是它的参与者，它让我感受到自己在面对困难的时候应该怎么战胜，怎么克服自己，怎么挑战不太可能完成的目标。”

“中国电竞需要世界冠军”

从2018年亚运会夺冠，到连续2年获得《英雄联盟》S赛冠军，过去一年是中国电竞行业爆发的一年。一方面，各项成就提升了社会对电竞的正面认知，另一方面电竞产业链从混乱走向有序，从懵懂走向成熟。

据艾瑞咨询研究院发布的《2019年中国电子竞技行业研究报告》，2020年中国电竞整体市场规模将达到1353亿元，比2018年和2019年分别增长413亿元和223亿元。尽管增长有所放缓，但依然保持了近20%的增速。

中国电竞用户的规模也在2019年站上4亿高位，明年预计达到4.3亿。这一超大数字的背后，存在大量未被满足的游戏和观赛需求，其中观赛需求尤其明显，单纯的线上观赛已经无法满足用户需求。在此背景下，不少电竞俱乐部开始主场化进程，和足球、篮球等传统体育项目一样在线下买票观赛成为新的休闲娱乐方式。

在Miss看来，这两年中国电竞的发展，不仅体现在这些易观方面，更重要的是信心。

在早几年，任何一个电竞项目，比如动作射击STG类的游戏，是以欧美玩家为主导的；即时战略RTS类游戏，几乎是以韩国为主导的。Miss表示，之所以很多人称2018年为中国电竞元年，是因为这是中国最想拿的一个世界冠军，并且在韩国主场上被我们拿到了。这一点给了所有中国电竞从业者以及爱好者极大的信心。

LPL队伍的发展之迅速令人瞠目。以今年的冠军队伍FPX为例，这支战队从成立到夺冠，仅花了1年多时间。其创始人为拳头公司前资深设计师，背后金主为海外游戏市场龙头公司趣加（FunPlus），可谓含着金汤匙出生的战队。

相比于前几年强势战队轮流统治的时代，如今的LPL强队越来越多，优秀选手也越来越多，Miss坦言已经没办法说看好哪支战队，但“当然永远都希望LPL再拿冠军”。

“未来游戏，仍是人与人的竞争”

电竞作为一个新兴行业，许多问题亟待解答，其中之一就是：一款游戏能存活多久？相比于足球、篮球等传承成百上千年的传统体育竞技项目，游戏更新迭代快，生命周期短，刚吃透它可能就过气了。而随着越来越多开发商的加入，5G、云端等新技术的发展，迭代速度只会越来越快，如何才能留住玩家的心，让电竞行业持续发展下去？

Miss认为，游戏的模式是变化的，但是电竞的精神永远在。“以前流行的是FPS类游戏，再早之前流行的是RTS游戏，或STG游戏，游戏模式会不停地转变。未来会有什么类型的游戏我们不知道，但无论是什么样的游戏，都是人与人之间智慧、操作、力量、韧性的竞争，其乐无穷。”

延展：

电竞行业存在性别歧视？

在电竞行业的发展中，女主播虽然属于少数群体，但影响力不可小觑。以Miss为例，她在虎牙直播上的订阅人数近900万，是当之无愧的头部主播。伽马数据发布的《2019年中国电子竞技产业报告（直播篇）》显示，中国电竞游戏直播市场实际销售收入在2019年达到79.5亿元，占整体游戏直播市场的75.1%。女主播与直播平台相辅相成，使越来越多的电竞信息为观众所获，也保证了游戏项目的持续热度。

但时至今日，女主播在行业中仍然处于较为尴尬的位置。男主播中，由职业选手转型的不在少数，观众对他们的要求往往限于技术和专业性；相比之下，观众对女主播的要求更加苛刻，外貌、身材往往是成就女主播的关键因素，这常常使人产生这样一个疑问：观众看女主播的直播时，看的到底是什么？

不可否认的是，电竞行业存在性别歧视。不少观众在点开男主播的直播间时，往往抱着学习或欣赏的心态；而在点开女主播的直播间时，其心态大概可以概括为六个字：看美女打游戏。

电竞行业至今仍然是被男性统治的行业，女性从业者屈指可数，女主播由于站在聚光灯下，所受的关注也就比其他女性从业者更多。如何改变行业及观众对女主播的刻板印象，一方面需要更多Miss等技术过硬的女性出现，另一方面在行业深入发展的同时，观众的心态也需要转变。

女主播技术见长者寥寥？

不仅是主播，职业女子电竞选手面对的环境同样极其严苛，据报道，获得多次电子竞技大赛冠军的女子电竞队伍RE-Girls，同等水平的女选手工资只有男选手的十分之一；而外界对她们的嘲讽和不解也比男选手多得多。

Miss在调和行业矛盾，促进行业平等、良性发展的过程中扮演着重要角色。她曾获得多项国内外专业电竞赛事冠军，让大家意识到，原来女孩子也可以把游戏打得这么好；2013年开始录制的视频节目《Miss排位日记》也以技术教学为主，不少男性玩家都有跟着Miss学游戏技术的经历。

在被问到自己最喜欢的电竞选手是谁时，Miss说，“我最喜欢的电竞选手是一个叫做Miss的女生。”

“原因是什么？”Miss继续解释道，“因为我觉得她是在电竞行业里面独特的女性从业者。很多女性从业者是以不同的角度切进来的，但极少有女性从业者是以技术切进来，我非常荣幸在电竞行业最初能够以游戏技术被大家所了解、认识且认可，我觉得这点很自豪。”

结语：

随着电竞逐渐为大众所了解，国家层面上也出台了对电竞的利好政策，人们思想上“电竞=游戏”的枷锁正在卸下。这是一把双刃剑，一方面受众越来越多，行业得以发展；另一方面，年轻一代开始把电竞视为职业道路之一，如何确保自己不是“头脑发热”，Miss认为孩子们和家长应当共同努力。

“永远不要本末倒置。一屋不扫何以扫天下？”Miss说，“你是学生，那你的任务就是学生。权利和义务是对等的，只有做好了本职，才能获得那个权利。”

对于家长，Miss则表示，“对父母来说，我觉得在最初的时候是要引导孩子的责任心，让他对自己的人生负责，而不是说永远都是非常粗暴的管教，这需要大家共同去努力。”

作为电竞圈“元老级”的人物，Miss说，很荣幸自己在年轻的群体中是有一定话语权的。

“有一天我跟一个很年轻的主播一起玩游戏。他说我是看你直播长大的，我开玩笑说这种话我都听腻了，我说你今年多少岁啊？他说我今年17，当时看你在北京GTV电视台时候的节目。算一下他当时看我节目的时候大概是8岁，我说那你还真的是看我节目长大的。”Miss笑着回忆说。