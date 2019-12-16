科学家测出银河系精确质量：太阳的8900亿倍

北京时间12月16日消息，据国外媒体报道，在近期的一项研究中，科学家对银河系的质量进行了更精确的测量。该研究的结果发表在预印本网站ArXiv上，作者来自波兰、巴西、爱沙尼亚和英国等多个国家的研究机构。研究人员指出，银河系的质量大约是太阳的8900亿倍，这相当于296千万亿个地球的质量。

▲计算表明银河系的质量是太阳质量的8900亿倍，其中93%来自暗物质

虽然之前已经有研究尝试计算银河系的质量，但研究人员表示，他们的方法考虑到了经常会影响测量准确性的因素，因此更接近于确切的质量。星系质量通常是通过计算其内部恒星的运动来测量的。通过了解星系的引力如何影响这些恒星，研究人员就能估算出到星系的质量。

然而，在银河系中，这种方法很难实现，因为银河系的恒星常常被周围的气体和其他物质所遮蔽。最重要的是，我们所处的太阳系不断地以自己的方式绕着银河系运动，这又增加了计算物体相对运动的难度。

研究人员表示，他们开发了一种复杂的模型，对该方法进行了变通，从而判断气体和恒星是如何运动的，并从外部观察到的结果了解它们的性质。有了这些，研究人员就能创造出一条旋转曲线，即恒星轨道速度的变化图。

▲科学家通过数学模型对银河系的质量和范围进行了推算，据信其直径大约为25.6万光年

这些物体的轨道速度必须等于星系中的引力，否则恒星和其他物质将被抛入星际空间。换句话说，识别恒星和物体的轨道速度可以用来推算引力大小，最终推算出质量。

研究作者之一、英国伦敦帝国理工学院的天体物理学家法比奥（Fabio Iocco）说：“如果你计算了不同的距离，从中心到远端，你就能估算出距离增加时的质量变化。因此，你不仅可以估算出总质量，还可以描绘出质量分布的情况。”

研究人员表示，他们甚至能够用这种方法计算出暗物质的质量。暗物质是一种假想的神秘物质，被认为弥漫在宇宙中，占整个宇宙构成的近27%。研究人员的计算结果显示，银河系中暗物质的质量大约占总质量的93%，是太阳的8300亿倍。