美国最大规模毫米波拍卖：总出价已突破15亿美元大关

美国联邦通信委员会(FCC)本周正在进行的毫米波(mmWave)频谱拍卖的总出价突破了15亿美元的大关，自周一开始以来，拍卖活动的节奏从未放慢过。该频段将用于5G网络。

spectrum Financial Partners的频谱专家斯蒂芬·威尔克斯(Stephen Wilkus)表示，在美国联邦通信委员会(FCC)最新一轮的频谱拍卖中，投标人在过去九轮竞拍中每次都将出价提高了10%至20%。他说，周一开始的活动已经超出了他的预期，总投标金额似乎将达到30亿美元。

然而，TMF Associates的分析师Tim Farrar指出，此次拍卖的总出价必须达到70亿至80亿美元，才能达到与FCC之前两次mmWave频谱拍卖相同的估值。

美国联邦通信委员会(FCC)对28GHz频段牌照的101次拍卖总成交额为7.03亿美元，对24GHz频段牌照的102次拍卖总成交额为20亿美元。联邦通信委员会公布了今年夏天的拍卖结果。该机构从周一开始的103次拍卖，提供了横跨37GHz、39GHz和47GHz频段的惊人的3400mhz频谱——这远远超过了该机构此前两次mmWave拍卖的总频谱。

随着更多的频谱进入市场，对mmWave频谱的总体需求正在下降。美国联邦通信委员会本周刚刚采取措施，将更多的频谱用于商业用途。

Spectrum Financial Partners的Wilkus表示，在美国联邦通信委员会(FCC)正在进行的第8轮拍卖中，频谱许可证的平均价格为每MHz/POP 0.00187美元，比今年早些时候24GHz频谱拍卖的最终价格低了5倍。

联邦通信委员会正在进行的103号拍卖的最后一个结论是，需求因地点而异。虽然美国联邦通信委员会没有披露竞标者的身份，但它确实披露了接受竞标者的具体牌照。由于美国联邦通信委员会将频谱许可证按地理位置进行划分，这次活动可以显示出103位竞标者在哪里争夺mmWave频谱许可证。

不足为奇的是，频谱的大部分需求集中在主要的都会区，而农村地区对牌照的需求并不大。此外，正如Wilkus所指出的，波多黎各、美属维尔京群岛、美属萨摩亚和墨西哥湾地区的执照还没有招标。

美国联邦通信委员会将在活动结束后公布103位竞拍者的身份。AT&T、T-Mobile和Verizon购买了FCC之前两次mmWave拍卖的大部分许可证。