Chrome 79安卓版现“灾难性”bug：可致用户其它App数据被清空

IT之家12月16日消息 适用于Android的Chrome 79版于本周初推出，具有新的网络钓鱼防护功能和重新排序书签的功能，但与该版本相关的WebView问题正在影响第三方Android应用并导致用户数据丢失。

据悉，一些应用程序不是本机的，实际上只是网页的包装器。当Google通过Play商店更新Android System WebView时，以这种方式构建应用程序的开发人员将获得最新的浏览器API和功能。Android WebView是由Chrome驱动的系统组件，允许Android应用显示网页内容。该组件已预先安装在设备上，并且应保持最新状态，以确保你具有最新的安全更新和其他错误修复。

在星期五早上，依赖于WebView和本地存储的Android开发人员开始遇到一个问题，即用户更新到WebView 79版后其应用程序丢失了数据。受影响的开发人员在Chromium的错误跟踪器反映，并将此事件描述为“灾难”和“重大问题”。

对于用户而言，遇到的问题是应用程序就像已完全重置，类似首次下载，已保存的数据均消失，并且登录被注销。考虑到系统的不透明性，大多数人会把问题归咎于开发人员。

Chromium小组的一名成员在星期六早上道歉，并暂停了Chrome / WebView的发布，但在此之前已经有50%的设备更新。谷歌正在以最高优先级（P0）解决该问题，谷歌称当前正在“开发一种解决方案，以最大程度地减少数据丢失，并且可以安全地进行部署。”