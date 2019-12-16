瓜子二手车杨浩涌回应裁员传闻：寒冬背景下的降本增效

12月16日消息，车好多集团CEO杨浩涌回应了近期出现的裁员传闻。杨浩涌回应称，人员优化是寒冬背景下的降本增效行为，二手车平台一方面要保证质量的提升，另一方面要保持数据的增长，人员优化是一个必然选择。“企业终究是要盈利的，作为头部企业，更需要在冬天要多储备点粮食”，杨浩涌说道。

杨浩涌回应称，以上门评估业务为例，有30-40%的消费者只是好奇自己的车能值多少钱，但这部分人力占用了大量成本，因此才进行调整。此外他还表示，瓜子二手车还将继续推进门店优化，探索大店拆小店的一城多店、店仓结合等门店运营模式；在经济环境趋寒的市场背景下，将根据企业情况启动裁员，优化人员结构，提升组织效率。

此外，瓜子二手车也在今日宣布推出“质量革命”行动。在车源保障方面，瓜子二手车将提升车况检测准确率；车均整备投入提升至车价的2%；在服务保障方面，瓜子二手车将会推出7天无理由退车、30天车况保修等保障措施。在售后保障等车辆品质升级方面的每辆车的投入达到3000元。本项目将于2020年1月1日开始实行。

杨浩涌表示指出，价格不透明是上一阶段二手车消费痛点，当“价格厚度”的问题解决之后，二手车的质量问题成为了阻碍行业发展的痛点，质量问题会导致消费者对整个行业的不信任。“从严选车开始，希望通过提供七天无理由赔付等方式，让消费者买到更好的车。”

此外，车好多集团还宣布2019年11月已经实现集团整体盈利，预计Q4集团将实现整体盈利。对于竞争问题，杨浩涌表示，瓜子二手车过去几年一直在追求规模化，规模解决了竞争的问题。但是“和平时代才能发展建设”，瓜子二手车希望能与行业伙伴良性竞争，不希望出现无序补贴、恶性竞争的情况，“如果太多无谓的竞争，谁也不可能盈利”，杨浩涌说道。