12月16日消息在今天召开的“第九届中国云计算标准和应用大会”上，国家市场监督管理总局标准技术管理司副司长国焕新表示，云计算标准化工作取得四大成绩。截止今年正式发布31项云计算国家标准。同时由我国主导云服务计量计费国际标准即将发布。

▲国家市场监督管理总局标准技术管理司副司长国焕新

云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是承载各类运营的关键基础设施，是推动制造业和互联网深度融合的关键要素，是推进“制造强国”、“网络强国建设的重要驱动力量，特别是伴随5G技术的发展，云计算将与5G、人工智能等新兴技术组成智能化基础设施，为即将到来的“智慧社会”赋能。

“我国云计算持续保持了快速发展势头，仍然是技术创新、服务创新、应用创新最活跃领域之一。”国焕新指出，标准是产业发展基础，是规模化生产、高质量研发基础，是激发市场主体活力、增强产业发展内生动力的重要手段。

云计算领域标准化工作并取得四大显著成绩：

一是聚顶层重协同持续优化标准化技术体系。2012年全国信标委云计算工作组成立以来，从云计算基础、服务、安全等各方面开展标准研制，结合云计算发展趋势和特点，积极培育和发展云计算团体标准，政府主导制定标准和市场自主制定标准，相互协调配套的云计算新型标准体系正在加快形成。

二是“公众定，推制定”。务实推动云计算标准需求，按照急用先行、成熟先上的原则加快组织开展云计算国家标准研制。截止今年正式发布31项云计算国家标准，在指导云计算虚拟化技术、存储技术、云服务采购、云服务交付和服务评价等关键技术领域和应用环节发挥重要的作用。另一方面，依托相关联盟开展了云计算团体标准研究，在云计算关键实现技术、开源知识产权等方面取得了进展和突破。

三是抓落实、推应用。重要标准实施成效显著，相关行业协会和第三方测评机构依据云计算国家标准构建标准复合型测评技术体系，形成覆盖云服务能力、云解决方案、云虚拟化产品和云存储产品等测评能力。目前有云计算企业200余个产品和服务解决方案通过测评，测评结果为各行业用户在云建设和云现实性过程中积极采信，有力发挥了支撑作用。

四是重贡献、深合作。国际标准化工作取得突破，截止目前承办两次云计算国际会议，累计向国际标准化组织，我国专家担任4项联合编辑，我国主导云服务计量计费国际标准即将发布。