联想杨元庆发内部信：个人电脑业务表现出色，成功推出摩托罗拉razr等创新产品

IT之家12月16日消息 今日，联想集团董事长兼CEO杨元庆发布内部信表示，过去的一年里，尽管全球各地充满不确定因素，但联想仍然取得了强劲的业绩。

杨元庆表示，个人电脑与智能设备和移动业务都表现出色，利润水平均获提升，并成功推出了摩托罗拉razr可折叠手机等一系列创新产品；数据中心业务（DCG）方面，联想连续九个季度实现了年比年亏损收窄。

以下为杨元庆内部信全文：

小伙伴们：

大家好！临近岁末，节日的气氛越来越浓。值此辞旧迎新之际，我要向全体小伙伴和你们的亲朋好友送上最温暖的祝福，感谢大家为2019年我们共同取得的成绩所付出的努力，期待着在即将到来的2020年一起开启更加美好的未来。

过去的一年里，我们勇攀新高，在《财富》全球500强中的排名再获提升，体现了落实智能物联网、智能基础设施和行业智能战略的积极进展。尽管全球各地充满不确定因素，我们仍然取得了强劲的业绩——智能设备业务（IDG）方面，个人电脑与智能设备和移动业务都表现出色，利润水平均获提升，个人电脑稳居全球冠军，并且成功推出了摩托罗拉razr可折叠手机等一系列创新产品；数据中心业务（DCG）方面，我们连续九个季度实现了年比年亏损收窄。

与此同时，我们组建了新的业务部门，为持续增长提供新的动能。最新成立的商用物联网事业部（CIoT）充分利用IDG和DCG中现有和专有设备的优势来加强我们的创新能力，他们与今年6月成立的数据智能业务（DIBG）密切协作，强化我们在智能化变革大潮中的引领地位。而于去年9月成立的云网融合事业部（CNBU）正在携手各大电信运营商，优化我们的5G产品与端到端的NFV网络功能虚拟化解决方案，力求在这个新技术领域实现领先。

出色的成绩是对未来最好的投资。2019年，我们庆祝了联想成立35周年，35年的辉煌历史值得每一个联想人骄傲和自豪，也让我们更加斗志昂扬。更高的山峰等着我们去攀登，而我们，已经做好准备去征服新高！

祝大家度过一个轻松愉快的假期，让我们养精蓄锐，一起迎接崭新的一年！

杨元庆