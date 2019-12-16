花呗宣布为春运补贴10亿，春运火车票也可以分期免息了

12月16日消息，还有一个多月就到春节了，回家的气息更浓了，抢票大战也将上演。值得注意的是，今年春运火车票也可以花呗分期免息了。据估算，花呗此次至少拿出10亿预算在补贴春运购票计划。

今天，花呗宣布正式推出“春运全民火车票分期免息计划”。从今日起，老百姓在12306购买火车票，价格在100-2000元之间的车票订单，都可以选择三期分期付款，手续费全免，该部分成本全部由花呗承担。

据中国铁路总公司统计，将有约4.4亿人次通过铁路出行，单日购票峰值预计达到1500万单，12306网站及手机客户端发挥售票主渠道作用。同时，据了解，去年春运，花呗就联合饿了么、菜鸟、网商银行，推出针对务工群体春运免息分期补贴试点，帮助外卖骑手、快递员、码商等外来务工群体减轻购票的负担，试点推出后，约300万务工人员在买票时使用该项补贴。

蚂蚁金服花呗事业部总经理邵文澜表示，“去年试运营时，分期买票的被需要程度超出我们预期，今年花呗决定拿出10亿补贴推向全部人群，希望让每一个认真生活的人的生活都更从容些。”

据悉，除了春运买票免息补贴外，花呗此前联合商家设立5亿元教育专项基金，为45岁以下成年用户的汽修、电工、家政等职业培训的花费提供免息分期补贴。未来，花呗还将在健康体检、就医、学费等更多民生领域推出免息补贴。