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自动驾驶盈利难，Argo牵手大众、福特推出“按里程计费”新方案

2019/12/16 12:37:25来源：猎云网作者：叶展盛责编：懒猫评论：

Argo AI、福特和大众两大汽车品牌的合伙人相信能在无人驾驶领域走出一条不同的路。与那些拥有巨额估值的竞争对手不同，它们没有选择建立无人驾驶车队，转而根据出行里程向客户收取费用（用途包括货运和乘客出行等）。

这个无人驾驶系统由Bryan Salesky负责，他在12年前开发过一辆无人驾驶汽车，用于参加一个国防部赞助的比赛。如今这个系统将成为两家汽车巨头数十亿美元投资的核心，它们认为无人驾驶技术不应该局限于取代人类驾驶员。

“我讨厌robotaxi这个词。其实这种技术的用途非常广，我们要找到其中盈利能力最高的一种。”Salesky在采访中说道。

Argo的业务计划采用了一种独特的营收分成方式，客户在使用配备Argo无人驾驶技术的福特或大众汽车后，Argo会根据里程来收取费用。协议的具体细节尚未公开。

Argo的股权架构和其他无人驾驶公司不同。有知情人士表明，福特和沃尔沃各拥有公司40%的股权，Argo的管理团队拥有剩余的20%，其他细节也还未公开。

Argo技术预期的商业应用范围包括：长途货运、电商包裹配送、城市内固定路线的客运，以及采矿等非公路用途。

这家公司由Salesky和首席运营官Peter Rander于2016年在匹兹堡创立。

公司的竞争对手主要为无人驾驶车队公司。最近Waymo也在将它的无人驾驶技术推广到商用车上。根据Argo的计划，福特公司将会于2021年在美国的三座城市里推出配备无人驾驶系统的汽车。

大众的高管告诉外媒，公司预期会在2022年或2023年推出纯电动汽车，最初将会被用于德国Moia的共享汽车服务。

今年11月，福特的高管Jim Farley在底特律的一次会议中表示公司正在寻找Argo技术的用途，包括基于订阅的自动化原料配送和客运等，这“可能比无人驾驶车队更加合理”。

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关键词：自动驾驶

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