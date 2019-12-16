美国俩程序员认罪：其盗版视频网站用户数已超Netflix

IT之家12月16日消息 美国司法部周五宣布，涉嫌操纵美国两家大型盗版视频网站iStreamItAll和Jetflix的两名嫌疑人，已向弗吉尼亚州联邦法院认罪。

据美国司法部新闻稿称，现年36岁的达里尔·朱利叶斯·波罗（Darryl Julius Polo）周四对复制、散布受版权保护的内容和洗钱获利认罪。该新闻稿称，现年40岁的路易斯·维拉里诺（Luis Angel Villarino）周五承认一项共谋侵犯版权的罪名。

据悉，Jetflicsk网站成立于2009年，iStreamItAll于2014年正式创办。上述两家网站的订阅户已超世界流媒体巨头Netflix（奈飞）、HULU以及亚马逊Prime的注册会员。司法部的新闻稿称，两个流媒体服务都可以在多种设备上使用，包括计算机，智能手机，平板电脑和智能电视。

根据他的认罪协议，朱利叶斯·波罗使用复杂的计算机程序从世界各地的盗版网站下载电影和电视节目。然后通过一个名为iStreamItAll（ISIA）的基于在线订阅的网站分发了这些内容。他承认，他的网站提供了118,000多个电视节目和近11,000部电影，内容比Netflix，Hulu和Amazon Prime还多。据报道，他还通过电子邮件向潜在订阅者发送电子邮件，重点介绍该网站的庞大内容目录，并鼓励他们取消使用其他服务的订阅。

根据司法部的说法，两人承认经营的盗版网站为其非法获利超100万美元。

目前，美国联邦调查局华盛顿外事处已对案件进行了调查。Polo和Villarino将分别于明年3月13日和3月20日被正式宣判。