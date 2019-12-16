中兴天机Axon 10s Pro配置公布：智汇屏+骁龙865+全局黑暗模式+安卓10

IT之家12月16日消息 据中兴手机官消息，中兴通讯宣布正式发布5G双模旗舰中兴天机Axon 10s Pro 5G，搭载最新高通骁龙™865芯片，全面支持SA/NSA双模5G网络，预计将于明年年初上市。以下为官方公布的中兴天机Axon 10s Pro 5G的配置信息。

中兴天机Axon 10s Pro 5G搭载高通最新旗舰处理器骁龙™865，支持SA/NSA双模、最新Wi-Fi 6标准，配备了RAM LPDDR5、ROM UFS3.0，性能进阶更为强劲。

此外，中兴还推出全场景AI引擎Z-Booster2.0，通过AI算法对系统资源智能调配，针对游戏和多任务场景深度加速和优化，达到启动快、画质优、不卡顿、低时延的顺畅体验，将新机性能发挥至极致。

Z-Booster 2.0 AI引擎矩阵

Link-Booster智能网络加速，支持多路并发网络连接，助力轻松应对复杂信号环境。中兴天机Axon 10s Pro 5G是市面上少数同时支持Wi-Fi6和5G的智能手机，能提供5G数据网络和5GHz/2.4GHz双Wi-Fi并发连接加速，并发峰值速率将相当于2倍5G网速。

System-Booster系统运行加速，App启动速度提升120%（对比Android Q原生系统）。基于场景化的内存管理技术，配合独有的压缩算法、内存交换优化，内存级别的实时反碎片技术，内存碎片有效减少10%；通过智能学习、智能预判，常用应用预加载启动时间缩短33%；同时，深度清理呆滞数据，提升文件管理、读写、存储效率，抗老化机制让系统20个月稳固如新。

智慧升级

中兴天机Axon 10s Pro 5G搭载基于Android Q的全新操作系统MiFavor 10，从UI设计、续航、AI智能等方面做了全面升级。全新UI风格完美匹配中兴天机Axon 10s Pro 5G外观。

MiFavor 10全新图标设计

AI语音助手，真正实现一步直达你所想，提供场景化语言智能搜索和微信常用功能全语音操控；AI智慧识屏，双指长按，图片文字妙懂，让办公生活更加便捷高效；智汇屏，主屏轻松左滑，天气、健康、新闻、行程等常用服务尽在掌握。

智汇屏

创新采用耗电模型架构（高耗电检测、冷冻技术），分场景5G/4G链路控制等低功耗技术，使得中兴天机Axon 10s Pro 5G在保持4000mAh电池不变的基础上，续航能力提升10%。此外，还提供全局暗黑模式。

锖（qiang）色配色

中兴天机Axon10s Pro 5G最新配色显得更加成熟稳重，锖（qiang）色。