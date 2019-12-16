阿里系电商平台易果生鲜成被执行人，执行标的超1400万

12月16日消息，据天眼查数据显示，12月12日，易果生鲜的运营主体上海易果电子商务有限公司被上海长宁区人民法院列为被执行人，执行标的为14110223。

上海易果电子商务有限公司成立于2007年2月，注册资本约3610万人民币，法定代表人为易果生鲜网CEO张晔，公司经营范围包括食用农产品（粮食除外）、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），牛羊肉（限网上零售）、生猪产品（限网上零售）等。

天眼查数据显示，淘宝（中国）软件有限公司为其大股东，持股16.56%，张晔为第二大股东，持股13.94%。

据三言财经报道，易果生鲜迄今共完成7轮融资，其中阿里巴巴及其旗下的云锋基金分别参与了易果生鲜A轮、B轮、C轮的融资，且均为领投方。换句话说，易果生鲜和旗下业务是不折不扣的阿里系。

该报道指出，易果生鲜“安鲜达”或于2019年10月底开始全面解散，大量员工于双11前夕办理离职手续并积极寻找后路。有疑似易果生鲜员工爆料称，已经连续两个月延迟发工资。该人士表示，易果生鲜口头通知了延迟发工资的消息，并指出涉及公司整体，包括业务、运行、IT等部门。对于“全面解散”的传闻，安鲜达回应称为阶段性调整。

此外，易果生鲜在C端和B端都承担着阿里生鲜业务的大旗。但在2018年年底，阿里宣布，易果将此前负责的猫超生鲜运营转交给盒马，当时有阿里要放弃易果的声音传出。2019年7月，有媒体报道称，“菜鸟和天猫正式切割掉安鲜达，与安鲜达划清界限”。