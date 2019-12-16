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拔叔和小岛秀夫谈《死亡搁浅》角色：善恶的矛盾两面

2019/12/16 15:13:16来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月16日消息 索尼PlayStation官方近日通过推特公开了一段小岛秀夫和拔叔麦斯·米科尔森的采访视频。在采访中小岛秀夫和拔叔谈到了《死亡搁浅》中“Cliff”的角色设计及其存在的意义，一起来看一下。

小岛秀夫表示，当他在设计角色Cliff时就在思考谁能胜任该角色的问题 。小岛坦言自己是麦斯·米科尔森的粉丝因此希望能邀请他饰演这个角色。 对他而言，拔叔既是麦斯也是Cliff，当他在构想角色Cliff时逐渐觉得，这个角色除了麦斯无人可以胜任。同时小岛也称赞拔叔将Cliff融入了拔叔自己的见解，进而将这个角色“拔高”了，同时他认为自己找到了一个十分优秀的扮演者。

而拔叔表示自己和小岛见面后小岛便向他描绘了《死亡搁浅》Cliff这一角色。在小岛详细地介绍了《死亡搁浅》以及Cliff的信息后他开始了解小岛想要表达什么，这对于后来自己融入到Cliff这个角色有十分重要的作用。

拔叔认为，Cliff这个角色经历了多场战争，身上既有善良的一面，也有恶的一面，这个角色充分展现了人类矛盾的两面。

麦斯：“Cliff这个角色经历了多场战争，他身上既有善良的一面，也有恶的一面。有的时候，人们坚信自己所做的事情是正确的，但是实际上却做了坏事，但也有人认为做了错事，但是最终的结果却是好的，Cliff这一角色也展现了人类的矛盾两面。”

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关键词：《死亡搁浅》拔叔小岛秀夫

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