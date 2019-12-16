小鹏汽车何小鹏：新能源电动车退补是非常好的时机

在12月16日下午举行的第十届全球新能源汽车大会上，小鹏汽车董事长何小鹏发表演讲称，“今年年初，我们业内都认为寒冬会到来，但是我个人觉得这是一件好的事情，因为你可以提前准备、提前思考。从最近两个月来看，我反而对度过寒冬有了更强的信心。”

谈到电动车退补，何小鹏认为这是非常好的时机。“我在去年初就一直在这样呼吁，我认为补贴退出导致了新能源汽车在中国变成更多低端车，我们需要好的品牌，好的技术，我们需要把智能电动汽车做好做高，从中国走向全球。”

“我相信在2021年会有一个非常不错的新开始。”何小鹏建议，在寒冬之中每一个企业都需要广积粮，与此同时还要练内功，补短板。

何小鹏最后表示，“这个寒冬并不可怕，春天并不远。这是一个最好的机会，我们可以把自己做好。同时我们一定要有耐心跟毅力耐得住今天的寂寞，才能够迎接明天更好的未来，更好的春天。”

以下为何小鹏演讲全文：

至少在半年时间内，行业内非常多的朋友都在问，在今天这个时代，汽车的下一步怎么走，能不能穿越寒冬，以及怎么穿越寒冬。

今年年初，我们业内都认为寒冬会到来，但是我个人觉得这是一件好的事情，因为你可以提前准备、提前思考。从最近两个月来看，我反而对度过寒冬有了更强的信心。

这是一张图，冬天一群狼穿过雪地，这张图对一个企业、对一个行业来讲都有非常好的借鉴意义。换个角度讲，我想跟所有新能源汽车的厂商说一句话，虽然寒冬已至，但是机会比危机更多，我们应该更有信心能够度过这个寒冬。今天非常应景，北京下了大雪，雪是非常有价值的。每年都有春夏秋冬，冬天不一定都下雪，但是下雪后的冬天对明年的春天更好。

我来自互联网行业，2011年互联网泡沫，2008年、2009年金融危机，很多企业都是度过了寒冬才走到了今天。前段时间我去参加阿里巴巴20周年的年会，我当时印象非常深刻，有一部片子就叫穿越。即使你知道了阿里巴巴的成功，但是想回过头去一系列挑战的时候，中间还是痛不欲生。所有好的企业都是从那里成长起来的。

中国互联网已经过了拼增量市场，完全在拼存量市场的时代，而中国的汽车行业最近才开始进入一个存量市场。以前互联网有非常多的行业大战，今天又有非常多的企业都在新能源汽车上面去发力。三年前，很多人问你们是不是PPT造车，我们用行动回复了。最开始现在交付的时候，所有人都问你们交付有没有能力，你们的品质能不能过关，今天我们初步验证了。然后所有的朋友都问你能不能持续规模的销售跟交付，今天我们走在路上。今天有很多朋友会挑战我们，问明天你们能不能把品牌树立到中端或高端，能不能把销售规模做到更大，我们很有信心，我们正在路上。我一直都认为最后的竞争是让客户获得价值，所有的竞争都是使我们变大变强的过程。所有的伙伴应该一起把蛋糕做大，而不是现在进入到强力的竞争。把整个市场培育好，把整个企业做好，这才是核心。

补贴退出之后，我反而认为是非常好的时机。我在去年初就一直在这样呼吁，我认为补贴退出导致了新能源汽车在中国变成更多低端车，我们需要好的品牌，好的技术，我们需要把智能电动汽车做好做高，从中国走向全球。

我相信在2021年会有一个非常不错的新开始。今天我们如果把中国的智能电动汽车市场跟美国比、跟欧洲比，发现今年中国的智能电动汽车数还不够，还需要我们继续努力。小鹏自己如何过寒冬？我跟大家分享几个简单的看法。

第一，每一个企业都需要广积粮。小鹏汽车最近刚刚完成了4亿美金的C轮融资，正在做下一轮子的C Plus，我也看到很多朋友和企业都在融资，都在获取更多的支持。我相信明年会有更多的好消息出来。

第二，聚焦。聚焦第一个是智能化。我前天从美国回来，美国和中国都在做自动驾驶，今天无人车想同时取代车跟司机的职能，挑战非常大，但是自动辅助驾驶为首的汽车，在两年内就可以做到普及的程度，它可以学习我们每个人开车的方法，学习我们转弯的速度，学习我们过红绿灯的逻辑。二是爆品策略。我以前曾经管过阿里巴巴的游戏，做游戏原来有两种，第一种是做大量的游戏，从中间找到赚钱的。第二种是做大量的中量高质量的游戏，从中间找到赚钱的。我觉得汽车行业，特别是新的公司，每年出一款车努力把爆款做好，既省钱，又能够做好，这非常重要的，不要一年同时做太多的车。三是品质。品质是最最核心的。品质不是一蹴而就的事情，我们真的需要用十年水磨的功夫，把所有的品质做好。

第三，练内功，补短板。我经常说互联网的创业是长板理论，要把1—2个板做长，而在汽车行业是短板理论，不能有任何一个板太短。冬天很好，冬天让我们有更长的时间把我们原来的短板给补充好，我觉得这是最大的价值。

第四，坚持2C销售为主。面向个人客户市场和面向企业客户市场没有对错，只是选择问题，小鹏坚持选择面向2C的客户。小鹏在今年8月份开始转变，从原来的先产车再卖车，变成了先卖车再造车再交付车。我们正在转型过程中。我看到一个非常有趣的现象，跨过风险、控制现金流，可以帮助我们的供应商和帮助我们的销售商、合作伙伴取得更大的价值。

第五，培育品牌。靠市场的打法，靠销售的打法，你可以把车卖出去，但是最后的成功，中国需要更多中高端和高端的品牌，才能够让更多的客户满意，才能够真正的走向全球，而且我也期待我们这里有更多人将来走向全球。

这个寒冬并不可怕，春天并不远。这是一个最好的机会，让我们可以把自己做好。同时我们一定要有耐心跟毅力耐得住今天的寂寞，才能够迎接明天更好的未来，更好的春天。