为什么用的人不多，苹果还在坚持开发辅助功能？

库克曾经透露已有14亿台苹果设备活跃在全球各地，其中有超过一半为iPhone。这也使得苹果产品，特别是iPhone逐渐成为世界上使用人数最多、覆盖群体最广的电子产品。

随着苹果设备在全球的流行，苹果逐渐注意到一个特殊群体的存在，他们在使用设备时存在普通人所无法感知的「不便」。

世界银行的数据显示，全球大约有11亿残障人士，占全球人口的15%左右。以中国为例，根据中国残疾人联合会在2012年公布的数据，截止至2010年末，中国残疾人总人数为8500万人次左右，大概占据了当时总人口数的6.3%。

为了帮助残障人士更好的使用这些设备，苹果将「辅助功能」铺设到各种产品当中，你可以在iPhone、Mac、iPad，甚至是Apple Watch和HomePod中找到各式各样的辅助工具。苹果在官网介绍辅助功能的页面当中写道：「让每一个人受益的科技，才是真正强大的科技。」

最近，苹果辅助功能负责人莎拉·赫林格（Sarah Herrlinger）在接受外媒采访时，谈到了他们是如何确保将这项功能融入到苹果生态当中，以及幕后的开发故事。

从iPhone、iPad到Mac、Appe Watch，从iOS 13、iPadOS到macOS Catalina、watchOS，几乎所有苹果生态下的设备和系统都具备各式各样的辅助功能。而在开发这些功能之前，团队必须知道哪些功能对于残障人群是有益的，Herrlinger在接受采访时谈论到他们获取信息的方式之一是阅读用户寄给他们的反馈邮件：

「我们每天都会收到大量来自客户的电子邮件，其中涉及了各式各样的主题，例如他们会写信来问我们问题，或者给我们提供不同视角的反馈，又或者是提交漏洞和错误。而一旦收到某些提出想法或建议的邮件时，我们的团队会查看这个想法的可行性，并且考虑是否能够将其推广给更多人。」「知道一个人可能会以某种方式表达一个问题时，这是一个令人兴奋的时刻。」

基于获得的用户反馈，苹果成功地为不用设备和系统开发出相应的辅助功能，以iPhone为例，这些辅助功能可以被划分为以下四个类别：

▪视力：旁白功能、深色模式、显示调节、缩放、字体调整、放大器、朗读屏幕、Siri、听写、辅助功能快捷方式；

▪听力：Made for iPhone助听器、实时收听、噪声App、单声道音频、视觉和振动提示、Siri、FaceTime通话、iMessage信息、隐藏式字幕；

▪肢体活动能力：切换控制、平台切换、Siri、听写、辅助触控、触摸调节、键盘快捷键、文本输入预测；

▪学习能力：阅读支持、词典、Safari阅读器、引导式访问、屏幕使用时间。

在这些功能当中，Herrlinger重点提到了旁白功能、实时收听，以及Apple Watch的噪声应用。

旁白功能在2009年首次出现在iPhone上，之后扩展到了Mac、iPad、iPod touch、Apple Watch等苹果设备，如今已经支持超过30种语言。作为一种基于手势的屏幕朗读器，旁白功能可准确描述你的iPhone、iPad、Mac和Apple Watch上正在进行的操作，让视障人士通过聆听就能在设备中操控浏览。而且由于这一功能集成在iOS中，因此苹果设备内置的应用都能很好地支持。你还可以为任意应用中的按钮创建自定义标签，而且苹果还开放了该功能的API接口，因此第三方开发者也能为他们的应用加入这一功能。

Herrlinger在采访时举了一个能够说明旁白功能的例子：「如果你想拍摄一张照片，旁白功能会基于摄像头检测到的人脸数据，通过语音提示告诉你取景框中的人数，以及他们是否处于中心位置、如何倾斜相机以拍出更水平的照片。」这样即使是视力有缺陷的人也能体会到拍照的乐趣。

除了帮助残障人士更好地使用设备，辅助功能有时也能为普通人所用。以「实时收听」为例，对于失聪者或者听障人士来说，他们能够通过这项功能来弥补听力上的不足，但对于普通老说，他们也同样能够获益，因为无论是在喧闹的餐厅吃饭，还是在拥挤的讲堂听课，你都可以将iPhone或者iPad的麦克风当作定向麦克风来使用，并在Airpods或者某些Beats耳机上收听到更加清晰的内容。

「辅助技术中的功能对于更广泛的受众具有一定的适用性，所以当我们发现最初为一个社区构建的东西，原来能对这么多人具有如此大的适用性时，总觉得很有趣。」

类似的例子还有watchOS 6为Apple Watch带来的「噪音」应用，这项功能通过监测你周围环境声的分贝值，来帮你辨别分贝等级是否已经达到可能影响听力健康的程度（通过数字或者图标颜色区分）。

正是这样一项看起来十分普通的功能，帮助了得克萨斯州的一户五口之家。原来这户家庭当中有一个自闭症患者Sam，他一直对于自己发出的音量没有控制能力，所以这个家庭一直都饱受噪音的困扰。虽然家人会要求Sam控制音量，但他很快又会重蹈覆辙。

直到Sam发现了Apple Watch的噪音功能，他通过这个应用来查看自己音量的分贝值，并成功地学会了通过噪音功能来改善自己的音量控制能力。

「看到人们如何接受某样东西并以最适合他们的方式使用它总是很有趣的。」Herrlinger在采访时谈论到Sam从噪音功能当中收益时说道。