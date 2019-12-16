不能再亏了：Uber“退出”印度外卖市场的动作似曾相识

从在孟买推出外卖业务，到今天体面的“退出”，Uber用了大概两年时间。这个过程，远远低于其在Uber在东南亚共享出行市场的试水时间。

据TechCrunch日前报道，Uber决定印度市场，并将外卖服务UberEats出售给了其竞争对手Zomato，希望借此达到在全球范围内削减开支的目的。

这个时间点，距离2018年3月中旬Uber全面退出东南亚市场，并将出行和食品配送业务出售给了竞争对手Grab，大概相隔了17个月。

为了收支平衡：下决心退出印度



据知情人士透露，UberEats印度业务的估值约为4亿美元，除出售相关业务外，Uber可能还会向Zomato投资1.5亿至2亿美元，并获得这家成立11年的印度公司相当大的一部分股份。据悉Uber和Zomato仍在就相关条款进行谈判，这项交易可能在今年年底前完成。

据报道，在Zomato此次收购UberEats印度业务之前，其最新一轮6亿美元的融资已进入最后阶段。早些时候有国外媒体报道称，蚂蚁金服将对Zomato牵头进行本轮高达6亿美元的融资，并会将该公司的估值推高到30亿美元。

如果交易成功，这将标志着Uber将挣脱出在印度市场的长达一年的挣扎。

从目前Uber的财报数据来看，其全球业务版图仍处在长期亏损状态，尤其是海外的“外卖”业务。

根据11月初Uber发布的第三季度财报显示，当季总收入增长近30%，达到38.1亿美元，净亏损则扩大至11.6亿美元，同比增加了17.8%。

Uber方面预计，UberEats在5个月内（2019年8月至12月）的运营损失将增加21.97亿欧元。报告显示，Uber的食品配送业务的利润率已经低于其核心业务（共享出行业务的损失为16.45亿欧元）。

漫长难熬：印度市场的消耗战



早在2017年年中，Uber就在印度推出了食品配送服务，当时UberEats印度地区负责人Bhavik Rathod曾表示“UberEats在印度市场推出，并以孟买为第一个开展业务城市，是我们全球扩张的重要一步，展示了我们对该地区的承诺”。

过去几年，随着投资者兴趣和客户信任的增加，印度的食品配送行业出现了重大变化。已经位于领头地位的头部企业，希望通过提供更大的折扣和更优惠的服务，获得更大的市场份额。因此，现金消耗已经成为这些公司成长的代名词。

这其中，资金雄厚的Zomato和Swiggy是外卖市场的主要玩家，食品配送一直是两者的主要业务。但其他玩家，如Ola和Uber在这场消耗战中则显得有些力不从心。

尽管Uber为赢得更多用户的青睐，提供了大幅折扣，但是UberEats从未对其竞争对手Zomato和Swiggy构成真正的威胁，第三方数据显示这两家公司每天处理的订单均超过100万份。

目前Swiggy已经将其服务扩展到了印度的500个城市，与竞争对手Zomato在印度的业务范围相当。与此同时，Swiggy还在过去6个月新增了6万家餐厅。该公司发言人在10月份曾表示，将在2019年12月前扩张至600个城市。

相比之下，UberEats每天的订单量最高时都不到60万份，再加上最近几个季度UberEats的艰难处境，两位主要高管——UberEats印度及东南亚市场的负责人Bhavik Rathod，UberEats印度中心业务负责人Deepak Reddy，同时离开了公司。

Uber首席执行官科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）在上季度财报发布后指出，自己是继Sigigy和Zomato之后占据主导地位的第三大玩家。今年10月访问印度期间，科斯洛沙希还表示，该公司仍然致力于印度市场的开拓，但回避了有关食品配送服务UberEats在印度的未来发展预期。

在11月初接受纽约时报的采访时他也坦言，“公司现在非常清楚，我们要么保证在未来18个月内让UberEats跻身食品配送服务区域的第一或第二名，要么就退出。”

该公司当时推算，今年8月至12月期间，UberEats在印度的业务收入将亏损1.075亿美元。尽管Swiggy和Zomato也在折扣、物流和餐厅收购上每月烧掉近3000~4000万美元，但是作为市场较为领先的领跑者，盈利预期似乎更近一些。

也就是在上个月，坊间开始传出消息：Uber与Zomato和风投机构Prosus Ventures支持的Swiggy进行了多轮谈判，希望出售UberEats在印度的业务。不过，由于估值和其他协议没有达成一致，这笔交易没有了下文。

Uber海外市场“雷同”的退出举措



实际上，如果用水土不服来形容Uber在东南亚及印度市场的状况，是最为简单易懂的总结语。

Uber在印度市场虽然没有完全退出叫车市场，但是与其在东南亚市场的遭遇几乎相同，都面临当地强大竞争对手的挑战。今年3月底，多家外媒就曾爆料Uber正在和印度网约车公司Ola进行密集谈判，有可能彻底退出印度市场。而消息传出的时间，与Uber宣布退出东南亚市场仅仅相隔了一周。

尽管在4月初Uber方面否认了这一说法，并表示将加倍投资印度市场，扩大其在印度的产品、合作伙伴和技术人员数量，但外界依然认为Uber将会与竞争对手Ola合并，后者也有可能收购Uber的印度业务。

此事一直没有下文，反倒是UberEats提前在印度“退出”。显然，Uber在当地的视频配送领域因为不具备先发优势，同时面临多元化经营模式受困、业绩增长缓慢以及现金不足等等劣势。尽管UberEats在2017年就已经推出，但彼时Zomato和Swiggy等玩家已经在食品配送市场站稳了脚跟，并逐步通过烧钱扩大市场范围。这无疑给后来者Uber的业绩增长带来了巨大的压力。

Uber在印度市场的核心业务是共享车出行，市场宣传上也是投入了巨资。反观食品配送业务，尽管Uber推出UberEats后做了一些宣传，但关注度却没有其他专注食品配送的竞争对手那么高。再加上资金有限，UberEats无论是扩张还是投资都举步维艰，无法与Zomato和Swiggy的烧钱力度（大幅折扣）以及城市覆盖面相提并论。

目前Zomato已经开始降低它的烧钱速度，Zomato的一位投资者在11月中旬的一次财报会议中表示，该公司已经从去年每月亏损超过4000万美元，降至目前月度亏损2000万美元。

与此同时，另一个竞争对手Swiggy除了继续在更多城市扩展业务，而且提出将不限于食品类配送服务。预计这一战略在年年底为Swiggy带来7.16亿美元至10亿美元的营收。同时这家食品配送初创企业的服务区域已经从三年前不到十几个城市，扩展到如今的500多个城市。

Uber不再恋战，是战略层面的诉求。

今年以来Uber公司内部已经裁员数百人，11月份的季度亏损更是超过10亿美元。上一季度，该公司整体亏损约为52亿美元，对此Uber曾表示，目前的主要目标是到2021年实现盈利。

退出、参股、追求收支平衡，或将成为Uber等共享经济领域巨头的主题曲。