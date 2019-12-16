《英雄联盟》EDG战队官宣：Clearlove转型担任战队主教练

IT之家12月16日消息 今日晚间《英雄联盟》EDG战队官方宣布，原打野选手明凯（Clearlove）正式转型担任EDG电子竞技俱乐部英雄联盟分部主教练一职。

公告原文：

【EDG英雄联盟分部人员变动公告】

2019年12月16日，EDG电子竞技俱乐部英雄联盟分部打野选手明凯（Clearlove）正式转型担任EDG电子竞技俱乐部英雄联盟分部主教练一职，今后将继续带领EDG英雄联盟分部征战各大赛场，为EDG夺得更多的荣誉。

2012年，IPL5英雄联盟项目冠军

2014年，LPL赛区历史上首个春夏连冠

2015年，LPL赛区首个MSI季中邀请赛冠军

2016年，帮助EDG斩下德玛西亚杯“五连冠”

2017年，LPL总决赛舞台首个让二追三的奇迹夺冠

2018年，EDG战胜对手，LPL实现洲际对抗赛两连冠

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2012年，正式踏上职业选手舞台的明凯，通过自己的天赋和努力，在当时还是一片荒凉的电竞领域树立起了一面名为Clearlove的旗帜，无数的后起之秀以此为目标踏上职业之路。在2014年加入EDG后，他用自己的领导才能和出色的个人技术，带领EDG豪取无数冠军荣誉，帮助EDG在短时间内成为了国内电竞领域的顶尖俱乐部。

八年职业选手生涯，面对无数的诱惑与挫折，明凯用自己始终如一的刻苦训练和从未放弃的逐梦意志，一步步坚持到了如今。在这个过程中，他独特的人格魅力和职业态度获得了无数职业选手和粉丝们的肯定与喜爱，同样也成为了电竞选手的职业态度与待人处事的标杆，明凯成为了电竞面向大众的代表人物。

对于选手Clearlove来说，一个时代已经结束；

对于教练Clearlove来说，新的时代刚刚开始。

贯穿两个时代的，是他永不放弃的逐梦意志。

你好，教练Clearlove。