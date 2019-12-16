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编辑器Vim 8.2正式发布：弹出窗口、文本属性

2019/12/16 23:34:52来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

距推出 Vim 8.1 已过去一年多，Vim 8.2也终于在近日发布了。除了修复错误、更新文档和改进测试覆盖率等常规更新外，此版本还带来了一些有趣的新功能。

Vim开发团队的成员表示，在去年的VimConf 2018做主题演讲之前，他向Vim插件开发者询问了他们对Vim的功能需求。

其中““弹出窗口（Popup Windows）”和“文本属性（Text Properties）”这两项呼声最大。经过一年多的开发，这两个新功能已顺利实现。

先简单介绍一下“弹出窗口”，这是Vim 8.2新引入的概念，此功能的正式名称为"Popup Windows"，用于在正在编辑的窗口的最前方显示文本（消息框、函数原型、代码片段以及其他信息），而且显示的位置也非常灵活：它们可以相对于文本定位在绝对位置或仅在屏幕中间。

窗口的大小可以修改，并调整以适应文本。设置"zindex"值就能指定popup window在其他窗口前面。

另一项同样重要的新功能是“文本属性（Text Properties）”，用于处理语法高亮显示等特性，而不是使用基于模式的高亮显示。

▲新功能使用截图，图片来自Linux公社

为了介绍Popup Windows和Text Properties这两个新功能，Vim团队的开发者还写了一个小游戏 Killersheep（已开源） 来进行展示。

其他值得关注的新功能：

  • "const"命令，用于声明一个不能改变的变量：

const TIMER_DELAY = 400

  • 用于方法调用的函数链

mylist->filter(filterexpr)->map(mapexpr)->sort()->join()

  • 通过指派Heredoc样式，可以轻松地将行列表指派给变量，而无需引用或line continuation：

let lines =<< trim END
      line one
      line two
   END

  • 为Windows 10添加了ConPTY支持，可以在控制台中显示全彩色

详细更新内容请查看 https://www.vim.org/vim-8.2-released.php

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关键词：编辑器编程

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