编辑器Vim 8.2正式发布：弹出窗口、文本属性

距推出 Vim 8.1 已过去一年多,Vim 8.2也终于在近日发布了。除了修复错误、更新文档和改进测试覆盖率等常规更新外,此版本还带来了一些有趣的新功能。

Vim开发团队的成员表示,在去年的VimConf 2018做主题演讲之前,他向Vim插件开发者询问了他们对Vim的功能需求。

其中““弹出窗口(Popup Windows)”和“文本属性(Text Properties)”这两项呼声最大。经过一年多的开发,这两个新功能已顺利实现。

先简单介绍一下“弹出窗口”,这是Vim 8.2新引入的概念,此功能的正式名称为"Popup Windows",用于在正在编辑的窗口的最前方显示文本(消息框、函数原型、代码片段以及其他信息),而且显示的位置也非常灵活:它们可以相对于文本定位在绝对位置或仅在屏幕中间。

窗口的大小可以修改,并调整以适应文本。设置"zindex"值就能指定popup window在其他窗口前面。

另一项同样重要的新功能是“文本属性(Text Properties)”,用于处理语法高亮显示等特性,而不是使用基于模式的高亮显示。

▲新功能使用截图,图片来自Linux公社

为了介绍Popup Windows和Text Properties这两个新功能,Vim团队的开发者还写了一个小游戏 Killersheep(已开源) 来进行展示。

其他值得关注的新功能:

"const"命令,用于声明一个不能改变的变量:

const TIMER_DELAY = 400

用于方法调用的函数链

mylist->filter(filterexpr)->map(mapexpr)->sort()->join()

通过指派Heredoc样式,可以轻松地将行列表指派给变量,而无需引用或line continuation:

let lines =<< trim END line one line two END

为Windows 10添加了ConPTY支持,可以在控制台中显示全彩色

详细更新内容请查看 https://www.vim.org/vim-8.2-released.php