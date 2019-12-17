波音股价下挫，因737Max或将停产

据消息人士报道，由于波音(327, -14.67, -4.29%)737Max客机能否复飞仍然存在不确定性，波音公司正在考虑进一步减产、甚至暂停该机型的生产，受此影响，波音公司股价周一下挫。

波音公司在当地时间15日开始在芝加哥举行为期两天的董事会。董事会正在考虑来自管理层的一项暂时停产的建议。该公司最早可能在当地时间16日做出相关决定，但目前看来，停产比进一步减产的可能性更大。

波音也一再警告投资者，如果禁飞令持续时间超过预期，它可能会再次减产，或暂时关闭生产线。波音CEO丹尼斯·穆伦堡（Dennis Muilenburg）表示，完全停产可能比再次减产“更有效”。

波音在一份声明中表示：“我们将继续与美国联邦航空管理局和全球监管机构密切合作，确保737 Max的认证和安全恢复服务。”

“我们将继续根据恢复服务的时间和条件对生产决策进行评估，这将基于监管部门的批准，”波音公司补充称。

波音上周承认，监管机构不太可能像此前预测的那样，在年底前重新认证737Max。

进一步减产或停产将进一步给波音带来压力，该公司正面临着737 Max停飞带来的不断增加的费用。该公司在第二季度承担了将近50亿美元的税后费用，以补偿因航班禁令而遭受打击的航空公司。

与此同时，暂时停产将波及整个波音供应链，影响到为737 Max制造零部件的公司。

停飞禁令已经耗尽了波音公司的资金，因为它无法向客户交付飞机。像航空公司这样的客户会在交付时支付飞机价格的大部分。此外，波音今年几乎所有新订单都枯竭了。

波音的前景变得暗淡，此前美国联邦航空管理局（FAA）公开警告波音公司，担心该公司“由于各种原因造成的延误，使该公司继续追求不现实的复飞时间表。

美国联邦航空管理局局长迪克森上周三表示，监管机构可能要到2020年的某个时候才能批准737 Max的回归。

737 Max机型复飞时间一再推迟，给美国航空（American airlines）等航空公司带来了不确定性。上周，美国航空将该机型复飞计划推迟到2020年4月初，这意味停飞时间将持续一年多。

此外，737 Max的停飞让美国航空、西南航空和联合航空等航空公司损失了数亿美元的收入。