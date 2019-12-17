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Evercore：苹果AirPods是假日季消费者最想要的礼物

2019/12/17 6:36:31来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间12月17日消息，投行Evercore的内部调查显示，在假日季消费者最想要的礼物清单中，苹果公司的产品占了很大一部分。

调查显示，AirPods占据榜首，iPhone位居第三。超过80%的受访者表示倾向于购买iPhone。

在调查的“必须拥有”产品中，苹果公司的产品占35%以上。

Evercore维持苹果跑赢大盘的评级和305美元的目标价。

苹果股价现报280.57美元，涨幅1.97%，盘中续创历史新高。

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关键词：AirPods

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