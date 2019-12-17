Evercore：苹果AirPods是假日季消费者最想要的礼物

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北京时间12月17日消息，投行Evercore的内部调查显示，在假日季消费者最想要的礼物清单中，苹果公司的产品占了很大一部分。
调查显示，AirPods占据榜首，iPhone位居第三。超过80%的受访者表示倾向于购买iPhone。
在调查的“必须拥有”产品中，苹果公司的产品占35%以上。
Evercore维持苹果跑赢大盘的评级和305美元的目标价。
苹果股价现报280.57美元，涨幅1.97%，盘中续创历史新高。
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