移动产业2018年实现21亿吨二氧化碳减排量

根据GSMA委托进行的一项最新调研显示，去年，移动技术的使用将全球温室气体（GHG）排放量减少约21.35亿吨二氧化碳当量（CO2e），该当量近似于俄罗斯一年的总排放量。此减排量几乎是移动产业自身全球碳足迹的十倍。

GSMA这份最新报告于马德里举行的2019年联合国气候变化大会（COP25）上发布。报告调查发现，通过移动技术避免的排放大部分源于能源和燃料消耗量大幅减少。2018年，机器对机器（M2M）和物联网（IoT）等移动技术有助于全球减少14.4亿兆瓦时的电能，同时节省5,210亿升燃料。

GSMA会长葛瑞德（Mats Granryd）表示：“去年，因移动生态系统节省的电力和天然气，足以供美国超过7,000万套住房的全年使用量。此外，英国所有3,250万辆已登记汽车都节省了燃料，此节省量相当于驾驶19年。今天发布的调查报告重点介绍移动和智能技术如何为可持续经济增长提供动力，以及如何在多个行业领域避免排放。这些技术对于全球实现‘零净排放’目标至关重要。”

碳信托首席执行官Tom Delay表示：“如果我们要成功地将全球气温升幅控制在1.5度以内，气候变化则需要政府、企业和民间团体的共同努力。这项分析显示，移动技术在其他领域的演进过程中同样所发挥积极作用，也为目标实现提供范例。”

与GSMA联合编制的独立可持续活动专家碳信托（Carbon Trust）对全球14个市场进行了调研，结果表明，M2M/IoT技术的实施效应与通过智能手机的个人使用行为改变而产生的效应基本相当。

M2M技术避免的排放量大部分主要来自建筑、交通、制造和能源领域，这些领域占全球温室气体排放量的很大一部分。例如，建筑物减排是由于能效技术提高，例如建筑管理系统和智能电表。在交通领域，远程信息处理的使用可以改善路线优化和车辆燃油效率。

与此同时，由于鼓励性减少出行、增加公共交通工具的使用、远程家庭供暖控制和在线购物等行为，个人智能手机的使用也有助于减少排放量。

报告提供了对六类实施机制的高层次分析以及案例研究。最大减排类别是「智能生活、工作和健康」（占2018年总减排量的39%），「智能交通和智慧城市」（30%）、「智能制造」（11%）、「智能建筑」（10%）、「智能能源」（7%）和「智能农业」（3%）紧随其后。