科技界十年风云：乔布斯病逝，阿里完成两地上市

北京时间12月16日消息，随着2019年临近结束，科技行业即将迈过又一个十年。

当这个十年开始时，科技就意味着承诺，例如汽车能够实现自动驾驶。但是，随着时间的推移，科技的弊端也开始显现。

这个十年到底发生了什么？以下用时间线的方式回顾一下2010年至2019年的科技圈大事：

2010年1月：谷歌退出中国内地

2010年1月13日，谷歌公司决定不再审查Google.cn上的搜索结果。2010年3月23日，谷歌宣布将搜索服务由中国内地转至中国香港。《人民日报》在2018年刊文称，谷歌在2010年从中国内地撤出搜索引擎服务的决定是一个“巨大的失误”，这使得他们错过了内地互联网发展的黄金机会，欢迎谷歌重返中国内地，但前提是必须遵守中国法律。

2010年1月：乔布斯发布iPad

2010年1月27日，在iPhone取得成功后，苹果公司联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)推出了公司的下一款移动计算设备：配备触摸屏的平板电脑。据苹果营销总监菲尔·席勒(Phil Schiller)回忆，iPad的开发完全始于乔布斯在1997年回归苹果。他重新让苹果聚焦Mac，并试图通过再次开发一款伟大的电脑来拯救苹果。乔布斯最初的设想是，未来电脑设备的售价要低于500美元，而且还能融入苹果的品质和体验。于是，iPad应运而生。

2010年10月：Instagram风靡互联网

2010年10月6日，两位硅谷创业者开发的照片分享应用迅速走红。上线第一天，Instagram的注册用户达到2.5万。据Instagram联合创始人凯文·斯特罗姆(Kevin Systrom)回忆，他原本想开发一款大型多人游戏，在网吧等城市的某个地方签到，但是当他向其他人展示游戏时，他们并不想让这款产品成为一款游戏，而只是想签到，分享他们正在做的事情。2012年4月9日，Facebook宣布以10亿美元收购Instagram。

2010年10月：自动驾驶汽车上路

2010年10月9日，谷歌宣布正在测试自动驾驶汽车车队。谷歌”登月“部门总监塞巴斯蒂安·特伦(Sebastian Thrun)称，第一条自动驾驶路线是从谷歌园区到加州山景城的海岸线圆形剧场(Shoreline Amphitheatre)停车场。谷歌从停车场开始自动驾驶测试，但发现该停车场被家长用来教孩子驾驶课程，所以只能小心翼翼地避免碰到他们。

2011年3月：科技巨头违反隐私规定后并未受到严厉惩罚

2011年3月30日，谷歌同意和解联邦诉讼。该诉讼指控谷歌在推出社交网络Buzz时存在欺诈行为。同年晚些时候，Facebook也同意和解范围更广的诉讼，它同样被指控欺骗用户。

2011年10月：苹果推出语音助手Siri

2011年10月4日，苹果推出了一种控制iPhone的新方式：语音。苹果收购了一家名为Siri的创业公司，这家公司开发了语音助手。Siri在发布后使用量飙升，这令人吃惊，因为当时语音识别还是一个挑战。如果说乔布斯重振了电影、计算领域，他同样复兴了人工智能(AI)行业，是第一个重新在市场中运用AI的人。

2011年10月：乔布斯病逝，苹果开启库克时代

2011年10月5日，乔布斯因为胰腺癌并发症病逝，享年56岁。他的长期副手蒂姆·库克(Tim Cook)成为了苹果的公开形象代言人。自此，苹果进入了库克时代。一开始，库克的起步并不顺利，许多人认为他不是一个做产品的人，适合运营角色，没有乔布斯那样的创造力。但是，库克的回应是：“我不是乔布斯，也不想成为乔布斯，我只想做自己”。如今，苹果已成为首家市值突破1万亿美元的美国公司。

2012年5月：Facebook上市

2012年5月18日，在哈佛大学宿舍创建8年后，Facebook登陆纳斯达克交易所，融资160亿美元。上市前夜，Facebook员工在加州门洛帕克总部举行了黑客马拉松活动。次日早晨，Facebook创始人马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在Facebook园区远程敲响了纳斯达克的开市钟。

2012年9月：谷歌眼镜亮相T型台

2012年9月9日，在时装设计师黛安·冯芙丝汀宝(Diane von Furstenberg)的春夏时装秀上，一款特殊配件引起了注意。它是一款未来主义味道十足的眼镜，能够录制视频、显示数据。这款眼镜是谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)的一个业余项目。

2013年6月：斯诺登曝光美国家安全局监听计划

2013年6月5日，《卫报》开始发布披露美国政府秘密监听计划的文章，这些文章基于从美国国家安全局(NSA)偷来的机密文件。偷文件的人就是NSA前承包商雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)。斯诺登称，他在为政府供职时发现了这种滥用秘密特权的行为，他不想改变政府、行业或者其他东西，而是想帮助人们了解正在发生的事情。

2013年8月：贝佐斯收购《华盛顿邮报》

2013年8月5日，亚马逊公司创始人兼CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)以2.5亿美元收购了《华盛顿邮报》，从而在顶尖传统媒体领域占据一席之地。如今，贝佐斯也因为《华盛顿邮报》的报道遭到美国总统特朗普的炮轰，并失去了美国防部的100亿美元云计算大单。

2013年11月：”独角兽“术语诞生

2013年11月2日，美国牛仔风投(Cowboy Ventures)风险投资家艾琳·李(Aileen Lee)发明了一个术语：“独角兽”(Unicorn)。她发表了一篇题为“欢迎来到独角兽俱乐部：向十亿美元创业公司学习”的博文。她说，自己当时在写一篇上市公司或私有公司的文章，这些公司成立不到10年，而且获得了风投的支持，估值超过10亿美元。由于这些话太长，于是她使用了”独角兽“这个词。现在，独角兽公司代表的是估值超过10亿美元的创业公司。

2014年4月：抖音海外版TikTok前身开始走红

2014年4月2日，一款名为Musical.ly的对嘴假唱应用上线，迅速吸引了大量年轻用户。这款应用随后被中国字节跳动应用收购，变成了如今的TikTok。Musical.ly联合创始人朱骏称，公司最初和音乐、娱乐并不沾边，他们建立公司是为了做一番革命性教育事业，做一套尽可能短的在线课程，三到四分钟。结果，这个项目彻底失败了。

2014年5月：”被遗忘权“成为法律

2014年5月13日，欧洲最高法院裁定，如果搜索结果“不适当、不相关或不再相关”，那么欧盟公民有权要求谷歌删除和他们相关的搜索结果。

2014年9月：阿里巴巴上市创当时IPO纪录

2014年9月19日，中国电商巨头阿里巴巴集团在纽交所上市，融资250亿美元，创下当时全球最大的IPO纪录，也预示着中国互联网公司的崛起。IPO当天，阿里创始人马云身在纽交所，但是他没有敲钟，而是选择了8位阿里客户代表公司敲响开市钟，他始终坚持客户第一。2019年12月，沙特阿拉伯国有石油巨头沙特阿美公司上市，融资256亿美元，打破了阿里的融资纪录。2019年11月26日，阿里完成在香港的二次上市，首日上涨6.65%。

2015年7月：亚马逊推出美版双十一“Prime Day”

2015年7月15日，亚马逊公司在夏季销售淡季面向其会员推出了购物日活动Prime Day，改变了零售业的销售安排。亚马逊消费者业务主管杰夫·威尔克(Jeff Wilke)回忆道，2014年10月，贝佐斯向他发去了一封邮件，询问是否能够举办一个大型的年度销售活动，就叫Prime Day，只有Prime会员有资格参与。于是，他们为这个项目起了一个代号，叫皮纳塔(piñata，一种空心雕塑)，因为皮纳塔可以装很多玩具。

2015年10月：血液检测公司Theranos造假丑闻被揭开

2015年10月15日，《华尔街日报》发布黑幕文章，披露了血液检测公司Theranos的造假丑闻。Theranos声称，公司开发出了一种技术，只需几滴血就能实施200多种不同的血液检测。《华尔街日报》记者约翰·卡里尤(John Carreyrou)称，2015年初时，他也不知道背后的来龙去脉，但是在与线人打了第一个电话后，他就知道Theranos的机器不管用。

2016年2月：美法院命令苹果解锁iPhone

2016年2月16日，美国司法部请求一家联邦法院命令苹果协助解锁一个枪手的加密iPhone，这个枪手在加州圣贝纳迪诺制造了一起大规模枪击案。这起判决引发了一场关于隐私和安全的讨论。

2016年3月：谷歌“阿法狗”击败围棋世界冠军

2016年3月9日，谷歌旗下AI实验室DeepMind开发的AI程序“阿法狗”(AlphaGo)击败了围棋世界冠军李世石。DeepMind联合创始人德米斯·哈萨比斯(Demis Hassabis)称，当他们宣布与李世石对战时，“阿法狗”还没有强到完全能够战胜李世石，但是他们通过外推法和统计学来改善“阿法狗”，成绩越来越好。

2016年5月：摩尔定律开始放缓

2016年5月18日，摩尔定律开始放缓。摩尔定律指的是英特尔联合创始人戈登·摩尔(Gordon Moore)在1965年的一项著名预测：芯片上的晶体管数量每两年就会增加一倍。当时，谷歌开始打造自主计算机芯片TPU，因为标准芯片已无法跟得上AI崛起的步伐。

2016年6月：《口袋妖怪GO》让现实世界成为游戏

2016年7月6日，《口袋妖怪GO》在全球爆红。在这款对老式寻物游戏的更新中，玩家可以通过增强现实(AR)技术在在现实世界中捕捉《口袋妖怪》系列游戏中的精灵。

2016年9月：印度提供每月2美元套餐服务

2016年9月5日，印度首富穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)创建的移动运营商Reliance Jio开始提供每月2美元的移动套餐服务，其中包括免费电话和每天1.5GB的无线数据流量，向数亿印度人打开了互联网。

2016年11月：Facebook成为干扰美国大选工具

Facebook CEO扎克伯格曾表示，那种说Facebook帮助特朗普问鼎白宫的说法“太疯狂”。然而，随后的调查发现，俄罗斯特工利用Facebook散播煽动性帖子。

2017年2月：YouTube日视频观看时长达10亿小时

2017年2月27日，YouTube宣布了一个里程碑：人们在一天内观看的YouTube视频时长超过了10亿个小时。

2017年9月：《堡垒之夜》横扫世界

2017年9月26日，游戏公司Epic Games发布了免费增值游戏《堡垒之夜：大逃杀》(Fortnite Battle Royale)。这款网游允许100名玩家竞争，成为最后的幸存者。它已经变成了一种全球现象。

2017年12月：比特币热潮

2017年12月17日，比特币的价格在一些交易所已经蹿升到了2万美元以上，但是在随后几个月大幅下滑。

2018年3月：剑桥分析数据泄露丑闻曝光

2018年3月17日，《卫报》、《纽约时报》发布文章，披露了一家与特朗普2016年总统选举相关的政治数据公司：剑桥分析。这家公司收集了5000多万Facebook用户的个人档案信息。

2018年4月：扎克伯格赴国会作证遭马拉松式盘问

2018年4月10日，扎克伯格参加美国参议院商务委员会和司法委员会举行的听证会上作证，就剑桥分析不当使用Facebook用户档案中的个人数据作证，遭到国会议员的马拉松式盘问，拉开了其他科技高管在国会被质询的序幕。

2018年5月：欧盟颁布《通用数据保护条例》

2018年5月25日，欧盟颁布《通用数据保护条例》，为监管部门防止企业在未获得个人同意的情况下收集和共享个人数据提供了新权利。

2018年12月：华为CFO孟晚舟在加拿大被捕

2018年12月1日，华为CFO孟晚舟在加拿大温哥华被捕，美国向加拿大要求引渡她。2018年12月6日，中国外交部发言人耿爽表示，中方已向美加表明严正立场，要求立即释放被拘押人员。2018年12月11日，加拿大法院作出裁决，批准孟晚舟的保释申请。

2019年5月：Uber上市

2019年5月10日，网约车公司Uber登陆纽交所，但上市首日即遭破发，大跌7.62%。Uber的IPO也提醒了其他准备在今年上市的独角兽们：公开市场投资者更关注良好的单位经济效益和盈利前景。

2019年5月：美科技巨头成为反垄断机构目标

美国司法部正在审查谷歌是否以反竞争的方式使用其市场力量，同时拉开了美国联邦贸易委员会(FTC)、美国多个州检察长和国会对科技巨头的反垄断调查序幕。

2019年6月：谷歌实现量子霸权

2019年6月13日，谷歌通过核实确定实现量子霸权，并在2019年9月20日宣布其研发的量子计算机成功在3分20秒时间内，完成传统计算机需1万年时间处理的问题，从而首次实现了量子霸权。