回顾苹果iPhone十年：它是如何颠覆行业并改变世界的？

北京时间12月17日上午消息，国外媒体今日发表文章，回顾了苹果iPhone手机在过去的10年间是如何颠覆各行各业并改变世界的。展望未来，苹果面临的最大的挑战可能是：iPhone无法再像过去10年那样热卖。

内容摘要：

在过去的10年间，iPhone已经从早期技术“尝鲜者”使用的一款小众产品发展成为一股占主导地位的经济力量。

苹果官方数据显示，在过去的十年里，苹果至少售出了14亿部iPhone。加上今年的销量，预计可达到约16亿部。

过去的10年可被视为iPhone的10年：智能手机成为主流，创造出价值数十亿美元的公司，重新布局各行各业，并改变了世界。

以下为文章全文：

早上被手机闹铃叫醒后，我看到的第一个东西就是iPhone。它通常也是我晚上最后一个看到的东西，因为在入睡前我会查看几封电子邮件或玩个游戏。

我也不确定，它什么时候成为了我生活中的必需品，不只是我，其他人也是如此。事实上，我们可以将过去10年视为iPhone的10年——智能手机成为主流，创造出价值数十亿美元的公司（不只苹果一家），重新布局各行各业，并改变了世界。

不难想象，你现在可能就在使用iPhone阅读这篇文章。

苹果2007年发布了一代iPhone手机，但直至本世纪初，它仍是一款相对小众的产品，仅限于一家移动运营商，目标客户是早期技术的“尝鲜者”。但如今，它已为一股占主导地位的经济力量。2010年第一季度，苹果仅售出了870万部iPhone。而到了2018年第一季度，该数字达到了4700万部。

苹果官方数据显示，在过去的十年里，苹果至少售出了14亿部iPhone。加上今年的销量，预计可达到约16亿部。苹果表示，目前有超过9亿部iPhone正在活跃使用中。

当前，与谷歌Android操作系统（基于该系统的设备出货量达到了数十亿部）相比，iPhone销量要显得相形见绌。但正如苹果与三星专利大战（这可能是十年来最引人注目的科技诉讼）所揭示的那样：谷歌及其Android合作伙伴从苹果iPhone那里获得了相当多的灵感。

毫无疑问，iPhone业务的壮大也推动了苹果的发展。在过去的10年里，苹果从一家以MP3播放器为副业的大型电脑公司，发展成为一家价值1万亿美元的大企业，业务遍及全球，拥有13.7万名全职员工。

知名苹果分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）称：“毋庸置疑，它是过去十年中最具影响力的消费科技产品。”

1.取代许多日常科技产品

在日常生活中，iPhone取代了太多的其他设备。

如今，我使用的不再是带有日历和笔记功能的个人通讯器，而是我的iPhone。此外，它还取代了闹钟、车载GPS设备、MP3播放器和手电筒等产品。

移动通信市场分析师杰夫·卡根（Jeff Kagan）称：“十五年前，我们只是用手机来打电话。但今天，我们使用手机来做太多的事情。它已成为我们生活中的遥控器。”

事实上，最能体现iPhone颠覆力量的，莫过于其对照相机的影响。相机和成像产品协会（CIPA）的数据显示，2010年，便携式相机的销量约为1.09亿台。但到了2018年，该数字只有900万台。

美国乔治城大学（Georgetown University）麦克多诺商学院教授托马斯·库克（Thomas Cooke）称：“有些产品被吸收了，有些则完全退出了市场，这就是自由开放市场的一部分。”

在颠覆各行各业的同时，iPhone也创造出了新的产业。

如今，网约车服务公司Lyft和Uber的总价值超过600亿美元，它们的存在要归功于“永远在线”的GPS和高速无线连接成为了iPhone的基本功能。

蒙斯特说：“你可以浏览这款手机的每一项功能，想一想围绕这些功能而创造出的数十亿美元的公司。它几乎影响到我们生活的方方面面。”

蒙斯特还举例说：“相机和Instagram；定位可以做任何事情，从地图（如Waze）到谷歌地图上的广告，再到外卖（如GrubHub）；NFC使手机银行成为可能，这将改变银行业；现在的内容消费就是视频消费；如果没有iPhone，YouTube就不会成为现在的YouTube。”

此外，iPhone和App Store应用商店也成为了一项巨大的业务。苹果今年1月曾表示，自2008年推出以来，其App Store平台上的开发者已赚1200亿美元的收入，仅2018年就超过300亿美元。

2.规模庞大的供应链

在过去的10年间，虽然iPhone的核心理念没有改变，但它本身却变得更加强大。

本世纪初（2008年），功能最强大的iPhone是iPhone 3G，即苹果的第二代iPhone。它当时配备了运行速度较慢的三星CPU，只有一个内核，运行速度为412 MHz。而对于最新版本的iPhone 11 Pro，它配备了苹果设计的六核芯片，最高速度为2.65 GHz。一些测试显示，如今iPhone的性能可以与笔记本电脑相媲美。

在显示屏方面，也出现了同样程度的改善。2010年，iPhone屏幕尺寸为3.5英寸，像素为15.3万。而最新款iPhone配备了6.5英寸的屏幕，像素超过260万。

移动通信市场分析师卡根说：“现在我们用的是iPhone 11，如果我们回去用iPhone 1或2，就像回到了远古时代。”

当然，消极的一面是，iPhone也变得更加昂贵。例如，当年入门级iPhone 3G的价格仅为199美元，部分由AT&T两年期合同补贴。而如今，最新Pro版iPhone起始售价999美元，无线合约单独出售。

苹果每年都能推出性能大幅提升的新机型，这一能力得到了庞大而复杂的供应链的支撑，最终由苹果的主要制造合作伙伴富士康在中国组装。苹果2017年曾表示，它在中国创造和支持了480万个就业岗位。

与此同时，iPhone和其他智能手机所使用的零部件，包括微型摄像头、高密度电池和高质量的触摸屏等等，被一一克隆出来，并最终变得普遍，使得一代企业家能够制造新型硬件产品，如无人机、电动滑板车和智能家居产品。

3.库克时代

在过去的10年，苹果最初由创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）领导。2011年8月24日，即乔布斯去世的前两个月，蒂姆·库克（Tim Cook）接任CEO一职，此后一直掌权至今。

在库克的领导下，苹果已售出十多亿部iPhone，并获得了数千亿美元的利润，还一度创下了上市公司季度利润最高的记录。

在过去的十年里，苹果大部分时间都是最具价值的上市公司，只是在最近，才短暂地被竞争对手微软超越，最近又被沙特阿美（Aramco）夺走这一桂冠。

多年来，苹果在iPhone强劲销量的支持下，积累了大量现金和有价证券。2018年税制改革后，苹果表示将以回购和股息的形式将大部分财富回馈给股东。

这些回购帮助苹果股价在拆分调整后上涨了900%以上。如果在2010年1月1日向苹果投资100万美元，经过2014年的股票“1拆7”后，基于上周五收盘价计算，当初投资的100万美元如今价值超过913万美元。

一路走来，苹果跨越了几个重要的里程碑。2015年，苹果加入道琼斯工业平均指数（DJIA）。同时，它还得到了“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）的认可，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司如今拥有苹果超过5%的股份。

2018年，苹果成为第一家市值突破1万亿美元的上市公司。库克在一份纪念这一时刻的备忘录中告诉苹果员工：“财务回报是苹果创新的结果，苹果会把产品和客户放在第一位，并始终忠于我们的价值观。”

2017年，苹果开放了一个名副其实的地标：Apple Park。这是苹果在加州库比蒂诺建设的一个巨大的企业园区，建造成本估计为50亿美元，目前为苹果总部。

另外，苹果还推出了三大新产品线：iPad、Apple Watch和AirPods。这三款产品的销量都很好，但没有一款能像iPhone那样改变世界。

4.自身成功的受害者

虽然苹果带着几款利润丰厚的产品步入下一个十年。但同时，它也越来越多地面临着与其规模和成功相关的挑战。

最近，作为反垄断调查的一部分，美国众议院司法委员会要求苹果、亚马逊、Facebook和谷歌四大科技公司提供一些文件，原因是华盛顿对大型科技公司越来越持怀疑态度。近几个月来，库克不得不回答国际媒体提出的“苹果是否是垄断者”等问题，这主要是基于苹果对其App Store平台的控制。

库克今年10月曾表示：“任何理性的人都不会说苹果是垄断者。”

此外，活动人士和消费者权益倡导者也越来越担心，苹果向数亿人出售新硬件设备所带来的环境成本。这样的担心，每隔几年就会升级一次。近年来，苹果推出了新的回收计划和倡议，以减少进入垃圾填埋场的废物。

还有一些人，甚至包括苹果前首席设计师乔尼·艾夫（Jony Ive），表达了对iPhone可能太好的担忧，即iPhone令用户欲罢不能。作为回应，苹果推出了屏幕时间功能（Screen Time），以帮助人们摆脱对这块发光小屏幕（iPhone）的沉迷。

行业人士Kaiwei Don称：“苹果推出Screen Time功能是一个转折点，CEO库克也说他使用手机太长时间了。”

但对于苹果而言，最大的挑战可能是：作为一款曾经千载难逢的产品，如果iPhone已不能再像过去10年那样快速增长。当时，有数亿人第一次拥有了iPhone。”

iPhone销量在2015年达到顶峰，当时为2.31亿部。自那以后，其销量基本上持平。2019年，苹果表示不再公布iPhone销量，这表明总收入和其他指标对投资者来说已经足够。

相反，苹果将投资者的注意力集中在其所谓的“可穿戴设备”上，其中包括Apple Watch和AirPods，以及其服务部门，该部门销售Apple TV+和Apple Arade等内容订阅服务。虽然如此，iPhone仍占苹果销售额的50%以上。

最后，在未来的10年，市场是否还会像过去10年那样善待苹果，这将取决于其在线服务和可穿戴设备否能像iPhone那样改变我们的生活。